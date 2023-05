Red- Carpet Galore | Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο Φεστιβάλ Καννών 2023

Η λέξη που χαρακτηρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών είναι "πληθωρικότητα". Η διάρκεια του Φεστιβάλ (11 ημέρες), ο διεθνής χαρακτήρας του και η παρουσία Α - list σταρ, η διευρυμένη λίστα καλεσμένων (που δεν περιορίζεται μόνο στους εκπροσώπους του κινηματογράφου), οι παράλληλες λαμπερές εκδηλώσεις, όπως το amfAR Gala ή τα Chopard Trophy Awards, που έρχονται να προσθέσουν περισσότερα ...εκατοστά στο μήκος του επίσημου κόκκινου χαλιού με τα δικά τους, η αίγλη που κουβαλά από το παρελθόν η διοργάνωση και o auteur χαρακτήρας των ταινιών και των δημιουργών που φιλοξενεί το πρόγραμμά του, εξηγούν την αφθονία σε ποσότητα και τη διαφορετικότητα σε εμφανίσεις που πραγματοποιούνται στο κόκκινο χαλί. Δεν θα ήταν καν υπερβολή να πει κανείς ότι το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών είναι το πιο glamorous μεταξύ των κορυφαίων.

Φεστιβάλ Καννών 2023: τα red carpet looks που ξεχώρισαν

Το 76ο Φεστιβάλ Καννών διεξήχθη από τις 16 έως τις 27 Μαΐου και από στο κόκκινο χαλί του περπάτησαν πολλές διασημότητες. Η "μερίδα του λέοντος" σε εντυπωσιακές εμφανίσεις ανήκει στη Natalie Portman, η οποία βρέθηκε στις Κάννες για την πρεμιέρα της ταινίας της May December, αλλά και για να παρουσιάσει το φετινό Chopard Trophy. Η ηθοποιός έγραψε τη δική της σελίδα στην ιστορία της Κρουαζέτ με την επιλογή της να φορέσει ένα custom Dior couture φόρεμα, το οποίο αποτελεί αναβίωση του αρχειακού σχεδίου "Junon" που δημιούργησε ο Christian Dior το 1949. Η Old Hollywood αύρα χαρακτήρισε και το look της με blue ombré βραδινό φόρεμα με πούλιες από τη συλλογή Φ/Χ 2017 του οίκου Dior.

H Cate Blanchett, από την άλλη, είναι μια γνώριμη του Φεστιβάλ των Καννών - έχει διατελέσει και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο παρελθόν, το 2018- και φυσικά, εντυπωσίασε ξανά. Επέλεξε να φορέσει custom δημιουργίες Louis Vuitton, οι οποίες, μάλιστα, δημιουργήθηκαν από ανακυκλωμένα υφάσματα αλλά και dead stock από το ατελιέ του οίκου. H Jennifer Lawrence έκανε το δικό της statement επιλέγοντας να ανταλλάξει τα ...stilettos της μ' ένα ζευγάρι σαγιονάρες που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα όταν ανασήκωσε το κόκκινο couture silk crepe Dior φόρεμά της κατεβαίνοντας τις σκάλες του χαλιού, ενώ την υπογραφή του οίκου Dior είχε και το "Rose des Vents" look από ροζ σατέν φόρεμα με κόκκινο σατέν opera coat με το οποίο εμφανίστηκε στην έναρξη του Φεστιβάλ η Uma Thurman.

Μία από τις viral στιγμές του red carpet ανήκει στην Elsa Hosk και το "Late Stage Capitalism Waltz" haute couture φόρεμα, με το ...μετατοπισμένο κορσέ μπούστο, του οίκου Viktor&Rolf, αλλά και στο μοντέλο - influnecer Rawdah Mohamed που εμφανίστηκε με το look "Scorched Bride" (που μεταφράζεται "Καψαλισμένη Νύφη") από την SS23 Couture συλλογή του Robert Wun.

Η Scarlett Johansson με το ροζ - λευκό custom Prada φόρεμά της άνοιξε τη συζήτηση για μία νέα τάση στα προσεχώς, το peekaboo trend, ή κατ' άλλους, το visible- bra trend, ενώ με φόρεμα Prada σε μία απόχρωση, το πράσινο, που αναδείχτηκε πολύ δημοφιλής ανάμεσα στα red carpet looks, εμφανίστηκε η Maya Hawke. Δημοφιλές χρώμα αποδείχτηκε και το κόκκινο που είδαμε να φοράμε η Jennifer Lawrence, η Catherine Zeta - Jones, η Naomi Campbell και η Alexa Chung μεταξύ άλλων.

Τέλος, τα πιο τολμηρά looks των Καννών χρεώνονται γι' αυτό το Φεστιβάλ στο μοντέλο Irina Shayk η οποία στην πρεμιέρα της ταινίας Firebrand φόρεσε ένα δερμάτινο criss-cross bandeau τοπ με χαμηλόμεση δερμάτινη μάξι φούστα από τη σχεδιάστρια Mowalola σ' ένα άκρως αποκαλυπτικό σύνολο, ενώ ακόμα πιο αποκαλυπτική ήταν η εμφάνισή της με εσώρουχα και διαφανές σιφόν φόρεμα με έντονη διακόσμηση από κρυστάλλους στη λαιμόκοψη, όλα του οίκου Gucci, σε εκδήλωση της Chopard.

Από τη λίστα με τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν δεν μπορεί να απουσιάζει το vintage Chanel φόρεμα της Lily Rose Depp στην πρεμιέρα του The Idol, όπως και το cutout column φόρεμα Celine που η Dua Lipa επέλεξε για να κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή της με τον νέο της σύντροφο, Romain Gavras.

Best - off Looks