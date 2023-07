Retro Swimsuit | Τα μαγιό των σταρ του Old Hollywood γίνονται έμπνευση για τις επιλογές σας

Σε μία εποχή που οι τάσεις του παρελθόντος εμπνέουν τη μόδα και τα vintage κομμάτια γίνονται ανάρπαστα στο ντύσιμο, η αναζήτηση ιδεών στο στιλ των fashion icons του παρελθόντος μοιάζει έξυπνη ιδέα. Οι ντίβες του Old Hollywood και οι εμφανίσεις τους εντός και εκτός μεγάλης οθόνης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση και καθιέρωση trends και looks που έγιναν διαχρονικα και φοριούνται μέχρι σήμερα.

To glam αποτέλεσε ένα από τα βασικά συστατικά αυτών των εμφανίσεων και δεν έλειψε ακόμα και από τις ιδιωτικές στιγμές των σταρ του Παλιού Χόλιγουντ. Ανάμεσα σ' αυτές τις στιγμές, υπολογίστε και εκείνες της χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα ή στις πισίνες των πολυτελών κατοικιών τους. Εμβληματικές πρωταγωνίστριες των δεκαετιών του '40, του '50 και του '60, όπως η Marilyn Monroe, η Elizabeth Taylor, η Rita Hayworth ή οι Ευρωπαίες Brigitte Bardot και Sophia Loren έχουν γίνει μία ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τη μόδα ανά τις δεκαετίες και στις σελίδες της ιστορίας της θα εντοπίσετε πολλά iconic outfits τους. Οι εμφανίσεις τους με μαγιό συγκεντρώνουν επίσης ενδιαφέρον, καθώς μάλιστα ήταν από τις πρώτες που "έσπασαν" στιλιστικά ταμπού αναφορικά με το beachlook των γυναικών. Οι φωτογραφίες τους με μαγιό, ειδικά στη διάρκεια της δεκαετίας του '50, συνέβαλαν σημαντικά στη δημοφιλία τολμηρών επιλογών, όπως τα μπικίνι, τα οποία μετρούσαν λίγα χρόνια στη μόδα του beachwear. To "pin up μπικίνι" αντλεί την καταγωγή του από εκείνη την εποχή και την κουλτούρα των Pin-up Girls που κυριάρχησε τότε στο χώρο του modeling.

Το μπικίνι με το τριγωνικό σουτιέν και το σλιπ με κορδόνι δημιουργήθηκε από τον Louis Réard το 1946 στο Παρίσι και ήταν σαφώς πιο τολμηρό από τα two-pieces μαγιό που είχαν κάνει την εμφάνισή τους νωρίτερα, από τη δεκαετία του 1930, και ίσα που επέτρεπαν να φανεί μέρος της κοιλιάς. Βεβαίως, απ' αυτή τη συζήτηση δεν μπορεί να παραληφθεί η αναφορά στα ολόσωμα μαγιό που ως η μετεξέλιξη των έως και άβολων bathing dresses, θύμιζαν κοντά εφαρμοστά μίνι φορέματα αν και με τα χρόνια άρχισαν να αποκτούν πιο τολμηρές και αποκαλυπτικές γραμμές.

Τα retro- inspired μαγιό αποτελούν πια μια κατηγορία μόνα τους στη μακρά λίστα με σχέδια μαγιό που κυκλοφορούν σήμερα. Και έχετε κάθε λόγο να τα υπολογίζετε στις επιλογές σας, αν θέλετε να αναβιώσετε λίγη από την αίγλη του Old Hollywood στα look παραλίας.

Οι σειρήνες του Old Hollywood και τα μαγιό τους