Οι τάσεις που πρέπει να υιοθετήσετε στο στιλ σας αυτή τη σεζόν

Σε μια εποχή που ο μινιμαλισμός και η "ήσυχη πολυτέλεια" κυριαρχούν στις τάσεις της μόδας, brands που εκπροσωπούν το συγκεκριμένο στιλ έρχονται στο προσκήνιο για να αναλάβουν να μας ντύσουν με τα πιο επίκαιρα και συνάμα διαχρονικά looks. To ιταλικό brand Fabiana Filippi, που θα βρείτε στο ομώνυμο corner στο attica City Link, εκπροσωπεί άριστα την παράδοση της εκλεπτυσμένης κομψότητας που συνδυάζεται με τη σύγχρονη ματιά, την καθαρότητα, την απλότητα των γραμμών και τη διαρκή εξέλιξη. Και με τη συλλογή του για το Φθινόπωρο - Χειμώνα 2023 γίνεται η must επιλογή που θα εξασφαλίσει ασυναγώνιστο στιλ και πολυτέλεια στις εμφανίσεις σας.

Courtesy of Fabiana Filippi

Η τάση των elevated πλεκτών

Στην καρδιά των συλλογών της Fabiana Filippi βρίσκεται πάντα το knitwear, που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και στην τωρινή συλλογή. Τα πλεκτά, εξάλλου, πάντα εκπροσωπούσαν ιδανικά την άνετη και ήσυχη πολυτέλεια, και στη FW23 συλλογή Fabiana Filippi στο attica City Link θα ανακαλύψετε τα καλύτερα κομμάτια για να επενδύσετε γι' αυτή την εποχή και τον χειμώνα. Στα πλεκτά έχουν αξιοποιηθεί το μαλλί, το κασμίρι και η αλπακά σε εναλλαγή με νέα και αποκλειστικά υλικά στα οποία το αξεπέραστο savoir faire της Fabiana Filippi συνδυάζεται με τη φυσική της κλήση για πειραματισμό. Κασμιρένια γιλέκα και ζιβάγκο, μάλλινα πουλόβερ και ένα fur-effect μοχέρ ύφασμα που συναντάμε στην εκδοχή τζάκετ θα σας εξασφαλίσουν σοφιστικέ εμφανίσεις με μοντέρνα ματιά, ενώ αμάνικα A-line φορέματα ή μίντι shealth φορέματα από strech wool, θα γίνουν απαραίτητα στο στιλ που απαιτεί κάθε elegant περίσταση.

Μίνι φόρεμα Fabiana Filippi, attica. Θα το βρείτε εδώ.

H τάση του quiet luxury στο καθημερινό workear

Άλλα κομμάτια "ήσυχης πολυτέλειας" από τη συλλογή Fabiana Filippi στα οποία μπορείτε να εστιάσετε είναι τα μάξι ribbed φορέματα με cable λεπτομέρειες που θα γίνουν η go-to επιλογή στην καθημερινότητά σας, ενώ για το κομψό workwear στιλ σας επικεντρωθείτε σε κομψά πουκάμισα όπως τα υπόλευκα σατέν της συλλογής που μπορείτε να φορέσετε με τα κοστούμια σας, με τις φούστες σας, ακόμα και μέσα από ένα αμάνικο μίνι A- line φόρεμα από lurex jacquard σε γεωμετρικό μοτίβο, για μια εμφάνιση που θα φέρει κάτι διαφορετικό.

Courtesy of Fabiana Filippi

Μίνι φόρεμα Fabiana Filippi, attica. Θα το βρείτε εδώ.

Αν θέλετε να δώσετε λίγη περισσότερη λάμψη και ένταση στα office looks σας, στραφείτε στην επιλογή ενός sablé crepe άνετου πουκάμισου με λεπτομέρειες παγέτας στον γιακά, σε μοβ χρώμα, που μπορείτε να φορέσετε μέσα από μαύρα ή καφέ κοστούμια, προσφέροντας μία statement πινελιά σε διαχρονικά looks. Με μία αλλαγή στο styling, θα μπορούσε αυτό το πουκάμισο να λειτουργήσει και σ' ένα βραδινό look και η πλισέ τούλινη φούστα Fabiana Filippi σε μοβ με λεπτομέρεια παγέτας είναι το ιδανικό bottom για να το πετύχετε.

Oversized πουκάμισο Fabianα Filippi, attica. Θα το βρείτε εδώ.

Μίντι φούστα από τούλι Fabiana Filippi, attica. Θα τη βρείτε εδώ.

Η τάση του διαχρονικού μινιμαλισμού στα πανωφόρια

Επιστροφή στο "ήσυχο" μινιμαλισμό, και στη FW'23 συλλογή της Fabiana Filippi θα βρείτε εκείνα τα πανωφόρια σε κομψές, κλασικές γραμμές και χρώματα που αποπνέουν πολυτέλεια. Μία κασμιρένια λευκή κάπα θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας με τζιν παντελόνια, ενώ μπορεί να φορεθεί και βράδυ πάνω από φορέματα, μία καμπαρντίνα από μαλλί και κασμίρι σε ροζ χρώμα θα κάνει την τέλεια αντίθεση με τα total white ή total beige looks σας, ενώ ένα λευκό κασμιρένιο παλτό που θα φοράτε πάνω από μάλλινα φορέματα, παντελόνια ή και κοστούμια, θα γίνει ο αχώριστος σύντροφός σας στο φθινοπωρινό και χειμερινό ντύσιμο.

Courtesy of Fabiana Filippi

Για τη νέα σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023-24, λοιπόν, ακολουθήστε την τάση της "ήσυχης πολυτέλειας" και του minimal style και εμπιστευτείτε τη συλλογή Fabiana Filippi, που θα βρείτε στο corner του στο attica City Link, για να δημιουργήσετε μία γκαρνταρόμπα ταυτόχρονα επίκαιρη και διαχρονική.