Τα πιο ωραία outfits για τα γιορτινά brunch

Τα σχέδια του Σαββατοκύριακου συχνά περιλαμβάνουν έξοδο για brunch. Η τάση του brunch, το οποίο συνδυάζει πρωινό και μεσημεριανό γεύμα, είναι σχετικά νεόφερτη στη Ελλάδα, ωστόσο έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς καθώς συνδυάζει τη χαλαρή διάθεση μίας συνάντησης για καφέ με την απόλαυση του φαγητού. Είναι το ιδανικό ραντεβού με φίλους όπως και η ιδανική βόλτα για ένα κυριακάτικο πρωινό. Το bruch, λοιπόν, έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια που επιπλέον έχει τους δικούς του "κανόνες" στο styling.

To "dress code" του brunch

Μία έξοδος για brunch μεταφράζεται στιλιστικά σε μία πιο αναβαθμισμένη εκδοχή του casual, που σημαίνει ότι δεν αρκεί απλά να φορέσετε τις φόρμες και τα αθλητικά σας, όπως θα κάνατε αν βγαίνατε το σπίτι για να πάρετε έναν καφέ στο χέρι. Δεν είναι, όμως, και η περίσταση εκείνη που απαιτεί overdressing ή έστω, τον χρόνο που θα αφιερώνατε σ' ένα look για βραδινή έξοδο. Η λέξη- κλειδί για τα brunch outfits είναι η άνεση, που όμως εδώ εμφανίζεται πιο προσεγμένη απ' ότι σε κάθε άλλη περίσταση που υπόσχεται χαλαρότητα.

Στις ιδέες για brunch outfits θα εντοπίσετε έναν έξυπνο συνδυασμό casual και sporty items με σοφιστικέ κομμάτια και κομψά αξεσουάρ. Και για να γίνει πιο ξεκάθαρο τι εννοούμε, αρκεί να σκεφτείτε πώς αναβαθμίζεται ένα παντελόνι φόρμας ή μία hoodie αν τη συνδυάσετε μ' ένα relaxed σακάκι και loafers και κρατήσετε την αγαπημένη σας designer bag. Τα staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εμφανίσεις για brunch, και τόσο τα τζιν παντελόνια και τα πλεκτά όσο και τα πουκάμισα και οι φούστες μπορούν να σας εξασφαλίσουν εξαιρετικά looks.

Με έμπνευση από το street style

Τα street style looks των fashionistas αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και αν αναζητάτε φρέσκες ιδέες για τα brunch που έχετε κανονίσει στη περίοδο των εορτών, τότε αξίζει να συνδυάσετε: α. ένα tweed σακάκι με τζιν παντελόνι, β. μία φούτερ μπλούζα με φαρδιά, μάλλινα παντελόνια, γ. ένα δερμάτινο παντελόνι με denim πουκάμισο, δ. μία μίνι φούστα με πουλόβερ, ε. ένα χοντρό τζάκετ με μαύρο τζιν, στ. ένα πλεκτό φόρεμα με leather jacket. Τα loafers, οι μπαλαρίνες, οι pointy γόβες, αλλά και τα sneakers είναι παπούτσια ιδανικά για brunch - approved σύνολα, ενώ μπορείτε να ολοκληρώσετε κάθε look με μία It bag.