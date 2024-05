Τα πιο εντυπωσιακά (και viral) looks των Καννών μέχρι στιγμής

Το 77ο Φεστιβάλ των Καννών συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον ως προς τις προβολές στο πρόγραμμά του και με πληθωρικότητα ως προς τους καλεσμένους τους. Από τις 14 Μαΐου, οπότε και σήκωσε αυλαία με την πρεμιέρα της ταινίας The Second Act, μέχρι και τις 25 Μαΐου, οπότε και θα γίνει η τελετή λήξης με την απονομή των βραβείων, από το κόκκινο χαλί του έχουν περάσει και αναμένεται να περάσουν κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου, αλλά και της showbiz γενικότερα. Το Σαββατοκύριακο 18-19 Μαΐου έγινε και η πρεμιέρα της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου "Kind of Kindness" ("Ιστορίες Καλοσύνης") παρουσία του Έλληνα σκηνοθέτη και του λαμπερού του καστ: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie και Hunter Schafer. Η ταινία διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα ανάμεσα σε άλλες σπουδαίες παραγωγές όπως το "Megalopolis" του Francis Coppola και το "The Shrouds" του David Cronenberg - που επίσης έκαναν λαμπερή πρεμιέρα στις Κάννες.

Τα looks στο κόκκινο χαλί που ξεχώρισαν - και έγιναν viral

Καθώς διανύουμε εποχές που μια σταρ δεν αρκεί να κάνει απλά μια καλή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αλλά και να συζητηθεί στα social media, οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν ως τώρα έχουν να προσφέρουν τα πάντα: από elegant chic looks που θύμισαν "Παλαιό Hollywood" και διαχρονικές προτάσεις μέχρι εκκεντρικά outfits και couture δημιουργίες που έκαναν statement. Κι όταν μιλάμε για statement δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στο στιλιστικό, αλλά εν προκειμένω στο πολιτικό μιας και η haute couture δημιουργία Jean Paul Gaultier by Haider Ackermann με την οποία εμφανίστηκε η Cate Blanchett στο κόκκινο χαλί παρέπεμπε με τα χρώματά της στην παλαιστινιακή σημαία. Πιστή, επίσης, στη δέσμευσή της για βιώσιμα red carpet looks, το κολιέ με το οποίο ολοκλήρωσε το look της ήταν μία δημιουργία του οίκου Louis Vuitton από επαναχρησιμοποιημένες πέρλες και διαμάντια. Στην πρεμιέρα της ταινίας "Rumours", η "ιέρεια του κόκκινου χαλιού" φόρεσε μία χρυσή δημιουργία του οίκου Louis Vuitton από τον Nicolas Ghesquière.

Η επιστροφή της Bella Hadid στο κόκκινο χαλί των Καννών συνδυάστηκε μ' ένα διαφανές φόρεμα από την F/W '24 συλλογή του Saint Laurent, η οποία ήταν μία ωδή στο naked look. Το διάσημο μοντέλο εκπροσώπησε άριστα το στιλ, ενώ η Sienna Miller έχει αναλάβει να επαναφέρει στην επικαιρότητα το στιλ για το οποίο έγινε διάσημη, το boho, ως "μούσα" της Chloé- κι εμφανίστηκε μ' ένα αέρινο φόρεμα της νέας καλλιτεχνικής διευθύντρια του οίκου, Chemena Kamali.

Ανάμεσα στις πιο κομψές εμφανίσεις του red carpet των τελευταίων ημερών στις Κάννες, βρίσκουμε την Emma Stone με τo εντυπωσιακό μπορντό custom φόρεμά της από τον οίκο Louis Vuitton, τις συμπρωταγωνίστριες της, Hunter Schafer με Armani Privé και Margaret Qualley με Chanel Haute Couture, την Julianne Moore μ' ένα custom Bottega Veneta φόρεμα σε έντονο πράσινο χρώμα, τη Selena Gomez μ' ένα κομψό Saint Laurent και την Kirsten Dunst με την Kelly Rutherford που και οι δυο εμπιστεύτηκαν το διαχρονικό και ακαταμάχητο little black dress. H Demi Moore εντυπωσίασε με το τολμηρό Schiaparelli Haute Couture φόρεμά της, η Lily Gladstone φόρεσε ένα custom Balenciaga φόρεμα σε κίτρινο που αποτελεί remake μίας βραδινής δημιουργίας του Cristóbal Balenciaga από το 1959, ενώ η πιο σέξι - και μία από τις viral - στιγμές ήταν η αποκαλυπτική εμφάνιση της Natasha Poly με μία δημιουργία του Casey Cadwallader για τον Mugler.

Δείτε τα looks