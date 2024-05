Η Cruise 2025 της Louis Vuitton εμπνέεται από τον Antoni Gaudi

Την Cruise 2025 συλλογή του παρουσίασε ο οίκος Louis Vuitton. Για το show του επέλεξε το εμβληματικό Πάρκο Γκιουέλ (Park Güel) στη Βαρκελώνη, το οποίο αποτελεί σχέδιο του διάσημου αρχιτέκτονα και πρωτοπόρου του Καταλανικού Μοντερνισμού, Antoni Gaudí. Η αναφορά στον Gaudi και το πάρκο Güel δημιουργεί από μόνη της μια προσδοκία για μεγάλα πράγματα, αλλά είναι το όραμα (και η εκτέλεση) του Nicolas Ghesquière, Creative Director του οίκου, που δικαιώνει την προσδοκία. Ο Ghesquière καταφέρνει να δημιουργεί σε κάθε κολεξιόν που παρουσιάζει για τον Louis Vuitton κάτι διαφορετικό, να προσφέρει κάτι πραγματικά φρέσκο διατηρώντας, ωστόσο, τα στοιχεία εκείνα που προδίδουν την ταυτότητά του. Καινοτόμα, πειραματική και διαχρονική, vintage και φουτουριστική, με ντελικάτες έμμεσες αναφορές και πλούσια έμπνευση, αυτή είναι η συλλογή Cruise 2025 του οίκου Louis Vuitton, αυτή είναι κάθε συλλογή του Louis Vuitton από τον Nicolas Ghesquière.

Το show στη Βαρκελώνη

Το σημείωμα του οίκου για τη συλλογή Cruise 2025 εστιάζει πολύ στην πόλη και την τοποθεσία που φιλοξένησαν και χάρισαν έμπνευση σ' αυτή: τη Βαρκελώνη και το Πάρκο Γκιουέλ. Το πάρκο χαρακτηρίζεται σ' αυτό ως "μία αρχιτεκτονική ουτοπία που δημιούργησε ο Antoni Gaudí". Κι αυτό είναι. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1900 και ολοκληρώθηκε το 1914, άνοιξε επίσημα για το κοινό το 1926 και από το 1984 έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Στα notes της συλλογής γίνεται επίσης αναφορά στον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα στον Gaudí και τη Βαρκελώνη, η εικόνα της οποίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα κτίρια και τις κατασκευές του αρχιτέκτονα. "Ο Antoni Gaudí είναι σαν μια χώρα ο ίδιος που μέχρι και σήμερα, συνεχίζει να ξεχωρίζει μέσα από την πόλη της Βαρκελώνης".

Courtesy of Louis Vuitton To Hypostyle Room στο Πάρκο Γκιουέλ όπου φιλοξενήθηκε το catwalk

Σ' αυτή τη διαρκώς παρούσα και έντονη κληρονομία, που ξεχωρίζει ως μοναδική, και την ιδέα της που διαρκώς εξελίσσεται βρίσκει κοινό τόπο η Louis Vuitton. H απαράμιλλη αρχιτεκτονική και η ακμάζουσα κουλτούρα της Ισπανίας γίνονται η αφορμή για να αναδειχτεί και να ξεχωρίσει η νέα Cruise 2025, που σαν φόρος τιμής στην "απόλυτη αγνότητα", συνδυάζει το πνεύμα αυστηρότητας και σχολιαστικότητας του οίκου με τον παθιασμένο χαρακτήρα της χώρας. Η θέρμη των γήινων χρωμάτων, η αντίθεση ανάμεσα στο φως (λευκό) και το σκοτάδι (μαύρο), οι λαχταριστές, έντονες σιλουέτες, οι συναρπαστικές, σαν ξαφνική έκπληξη, λεπτομέρειες συνθέτουν ένα travel style, "μία τέχνη του ταξιδιού", που έχει εμπλουτιστεί από την ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου και τον τρόπο που την κάνει κανείς δικιά του.

Courtesy of Louis Vuitton Lea Seydoux

Courtesy of Louis Vuitton Ana De Armas

Η συλλογή

Η συλλογή άνοιξε μ' ένα look στο οποίο ξεχωρίζει ένα structured φόρεμα σε μπεζ χρώμα το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είχε "ξεκολλήσει" από τις δωρικού ύφους κολόνες του Hypostyle Room, που φιλοξένησε το catwalk. Το look συμπληρώνει ένα λευκό δερμάτινο boater hat, το οποίο θα το δούμε να εμφανίζεται και στα περισσότερα από τα επόμενα looks σε διάφορα ουδέτερα χρώματα όπως το λευκό, το γκρι, το μαύρο, το μπεζ, ξεκαθαρίζοντας τη σημασία του καπέλου στο travel style. Από την άλλη, οι πολύ γήινες, ουδέτερες και natural αποχρώσεις που διακόπτονται από πινελιές χρώματος και ιριδισμούς, όπως συμβαίνει και με τα μωσαϊκά που στολίζουν τα έργα του Gaudí, είναι μία από τις βασικές ιδέες που διαπνέουν τη συλλογή και η άμεση σύνδεση με την πηγή έμπνευσης. Όπως, βεβαίως, και η ίδια η αρχιτεκτονική των ρούχων.

"Αυστηρές" (structured) γραμμές και έντονα τονισμένοι- και στρογγυλεμένοι- ώμοι, πλούσιες πιέτες και γλαφυρές ασυμμετρίες, ανάγλυφες υφές, μοτίβα που θυμίζουν μωσαϊκά και σχέδια σε τοίχους και δάπεδα, έντονα ντραπέ και πληθωρικοί όγκοι, βολάν και χρωματιστές πούλιες, τρισδιάστατες floral δαντέλες που θυμίζουν σκαλιστό διάκοσμο και κρόσσια, τα looks της Louis Vuitton Cruise 2025 επιχειρούν να μετουσιώσουν την ιδέα της "αρχιτεκτονικής ουτοπίας", όπως έχει χαρακτηριστεί το πάρκο του Gaudí, στον τρόπο που ντυνόμαστε. Και κανείς δεν θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό καλύτερα από τον Nicolas Ghesquière, τον μάγο της "αρχιτεκτονικής" και της "φαντασίας" στη σύγχρονη μόδα.

Τα looks της συλλογής