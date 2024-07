Καλοκαίρι 2024 | Οι τάσεις σε beachwear και μαγιό

Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ προς τι όλες αυτές οι υφές στην πρόσφατη βερσιόν της μόδας; Από πού προέρχεται αυτή η ανάγκη για επιστροφή στα υφάσματα, στα υλικά και στις τεχνικές που διεγείρουν τις αισθήσεις, κυρίως μέσω της αφής, και συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα από ρούχα και αξεσουάρ που θέλετε συνεχώς να αγγίζετε, να αγκαλιάζετε και να μη σταματάτε να χαζεύετε; Η απάντηση κρύβεται στα προφανή: Ζούμε στην εποχή που έπεται εκείνης της απόλυτης απαγόρευσης του αγγίγματος (βλ. Covid-19) και, επίσης, βιώνουμε –λυπηρό, κατά τη γνώμη μου, και καθόλου δείγμα εξέλιξης– τη στιγμή του AI. Ποιο είναι το αντίδοτο, λοιπόν, σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα φαίνεται να κινείται στις δύο φλατ διαστάσεις της οθόνης ενός κινητού και το άγγιγμα έχει δώσει τη θέση του στην απαθή παρατήρηση; Υφές, υφές και πάλι υφές! Το θέρος είναι η γιορτή των αισθήσεων, είναι το περπάτημα στην καυτή άμμο, η μυρωδιά της ψάθας, ο παφλασμός των κυμάτων, το αλμυρό δέρμα, το απέραντο μπλε που γεμίζει τα μάτια. Και η μόδα, όσο κι αν προσαρμόζεται στις ανάγκες του "εδώ και τώρα" με ρούχα αρκετά "κανονικά" για να προβληματίσουν κάποιους, πάντα θα υπάρχει για να προσφέρει το όνειρο. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή τα δημιουργικά, fun, δονούμενα από υψηλή ενέργεια beach looks ισοδυναμούν με το όνειρο του καλοκαιριού.

imaxtree.com Tory Burch

Διακριτικά ή πιο τολμηρά διακοσμητικά στοιχεία, παιχνιδιάρικα μοτίβα και χειροποίητες πινελιές βρίσκουν πεδίο εφαρμογής όχι μόνο στο beachwear, ως είθισται, αλλά και στα μαγιό. Λαμπρά παραδείγματα, εκείνα της Magda Butrym, που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία swimwear με cool κροσέ one-pieces, που μετατρέπονται υπέροχα σε τοπ για τις στιγμές εκείνες όπου η θαλάσσια εμπειρία δίνει τη θέση της σε ένα δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Με μια βαμβακερή κροσέ φούστα από το cult και ηθικό προς κάθε κατεύθυνση brand ESCVDO, που φέρνει τις τεχνικές και τα χρώματα του Περού στα μέτρα σας, ένα statement κολιέ όπως εκείνο της Tory Burch με τα τεράστια κοχύλια και ένα ζευγάρι mules από raffia –του Alaïa θυμίζουν Μαρόκο– το look είναι δεδομένο ότι θα "γράψει" όχι μόνο στην κάμερα, αλλά και στη μνήμη πολλών.

Courtesy of Magda Butrym Magda Butrym

Βραχιόλι Tory Burch, attica.

Αν, πάλι, ο μινιμαλισμός κυλάει στις φλέβες σας, αλλά το αναπάντεχο σας χαρίζει μια έξτρα δόση χαράς, τα cut-outs φέτος ζουν τη στιγμή τους και προσκαλούν το άγγιγμα. Ο Saint Laurent τα υιοθετεί σε στράπλες ολόσωμα μαγιό, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο μιας τάσης που ήρθε για να μείνει. Στρατηγικά τοποθετημένα, τα ανοίγματα στα one-pieces δημιουργούν την τέλεια αντίθεση φορεμένα με φαρδιά παντελόνια – τα λευκά sailor pants δεν αφαίρεσαν ποτέ πόντους από ένα clean-cut look. Εδώ labels όπως τα Eres και Hunza G θα δώσουν πληθώρα μονοχρωματικών επιλογών και μάλιστα χωρίς τιράντες. Στα αξεσουάρ, keep it simple και συνδυάστε με ένα ζευγάρι cut-out φλατ σανδάλια. Εκείνα της ATP Atelier θα γίνουν το plus one στις καλοκαιρινές σας εμφανίσεις. Στην τσάντα, μη σκεφτείτε περίπλοκα. Μια πλεκτή δερμάτινη της Dragon Diffusion θα βάλει την τελική πινελιά.

imaxtree.com Saint Laurent

Τώρα, για εκείνες που είναι υπέρ των διακοσμητικών λεπτομερειών, οι boho χάντρες, τα σέξι μεταλλικά στοιχεία, τα ένθετα γκλίτερ και, φυσικά, τα ευφάνταστα δεσίματα θα δημιουργήσουν τη βάση για ένα beach look που υπόσχεται να στείλει μακριά την ανία. Εδώ τα ηνία κρατούν σχεδιαστές όπως ο Christopher Esber, που διατηρεί σταθερή τη ροπή του προς τα ανοίγματα σε "κοπή" διαμαντιού και ενισχύει το design με αρχιτεκτονικά μεταλλικά στοιχεία, ακριβώς όπως στα iconic φορέματά του. Ο δρόμος για την ολοκλήρωση του look για εμένα είναι ένας: η επιλογή ενός διάφανου cover up. Προτιμήστε ένα όπως εκείνο από λινή γάζα της Lisa Marie Fernandez, που θα αφήσει το μαγιό να κλέψει την παράσταση. Σε αυτό το στυλ μην παραλείψετε τα κοσμήματα. The bolder, the better και, φυσικά, ο χρυσός είναι ο μόνος που τα καταφέρνει άριστα. Με τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια να καταγράφουν στα fashion data τα μεγαλύτερα ποσοστά, είναι η στιγμή να επενδύσετε σε ένα ζευγάρι της Bottega Veneta, που σταθερά εδώ και δύο χρόνια λανσάρει τα πιο viral σχέδια.

imaxtree.com Bottega Veneta

Τέλος, και επειδή η διαδικτυακή είναι η νέα πραγματικότητα, το micro trend της "συζύγου του απατεώνα" ή, κατά το TikTok, "mob wife" έφερε την επέλαση του λεοπάρ και, πιστέψτε με, λίγοι θα γλιτώσουν από τα δίχτυα του. Σε διαχρονικές ολόσωμες σιλουέτες, σε ψηλόμεσα κομψά μπικίνι ή σε σούπερ σέξι τριγωνάκια και πολύ περισσότερο σε περίτεχνες γραμμές, τα λεοπάρ μαγιό ανεβαίνουν πρώτα στη λίστα των εμπριμέ.

Courtesy of the attico

Max Mara, Tom Ford και The Attico ανοίγουν τον δρόμο για ένα μοτίβο και πολύ περισσότερο μια τάση που θα κυριαρχήσει και τον χειμώνα. Ιδανικό συμπλήρωμα σε ένα leopard swimwear δεν είναι άλλο από ένα μεταξωτό παρεό στο ίδιο print –υπέρκομψες επιλογές εκείνες της Max Mara– ή ένα all time classic μαύρο παρεό σε μίνι ή μάξι μήκος. Στα αξεσουάρ, αν και μιλάμε για ένα άκρως σέξι τύπωμα, προτείνω να αγκαλιάσετε την περιπετειώδη φύση του και να το συνδυάσετε με chunky σανδάλια τύπου Birkenstock, αν και έτσι θα απογοητεύσετε την κυρία Κορλεόνε, που θα επέλεγε ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα mules και θα τα περπατούσε με επιμονή ακόμα και μέσα στην κινούμενη άμμο της παραλία.

Μπικίνι top Max Mara, Max Mara Boutique.

Μπικίνι bottom Max Mara, Max Mara Boutique.