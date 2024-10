PFW SS'25 | Το "soft power" της νέας συλλογής Louis Vuitton

Ο οίκος Louis Vuitton είναι εκείνος που παραδοσιακά κλείνει την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Έτσι συνέβη και τώρα, με τον Nicolas Ghesquière, να δημιουργεί για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 μία συλλογή που εστιάζει και εξερευνά την ιδέα της "ήρεμης δύναμης" που είναι η γαλλική μόδα. Αυτό που απασχολεί τον ταλαντούχο Creative Director, όπως αναφέρει το σημείωμα του οίκου για το show, είναι η σκέψη πώς η απαλότητα και η δύναμη μπορούν να συνυπάρχουν στη δημιουργία.

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι η σκέψη του Ghesquière επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός στιλ που δείχνει και είναι ανάλαφρο, αέρινο, ευέλικτο, που εξυπηρετεί τη διαρκή κίνηση, χωρίς να την επιβαρύνει, και ωστόσο δείχνει τόσο στιβαρό και σίγουρο που αποπνέει ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Και φυσικά, μιλάμε για τον Nicolas Ghesquière που δύσκολα θα αποτύχει στην υλοποίηση των ιδεών του: η συλλογή της Louis Vuitton για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 είναι μία ακόμα τολμηρή εξερεύνηση του χαρισματικού σχεδιαστή, ο οποίος καταφέρνει να μάς κρατά πάντα σε εγρήγορση μ' όσα σκέφτεται και δημιουργεί. Με τον Ghesquière και τις συλλογές του για τον Louis Vuitton το σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν βαριέσαι και πάντα θα βρεις πράγματα που θα σε συναρπάζουν στις κολεξιόν του.

Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Τι είδαμε στη νέα συλλογή

Το catwalk για τη συλλογή Louis Vuitton Άνοιξη - Καλοκαίρι 2025 πραγματοποιήθηκε πάνω σ' ένα υπερυψωμένο ντεφιλέ που είχε κατασκευαστεί από τα εμβληματικά μπαούλα του οίκου - μία υπενθύμιση της ιστορία της. Η συλλογή ξεκινά με μία σειρά από υπέροχα cotton nipped-waist τζάκετ με φουσκωτά μανίκια και ρίγες που φοριούνται πάνω από ολόσωμα κορμάκια, συνεχίζεται με τζάκετ παρόμοιας σιλουέτας (που τονίζει τους ώμους και τη μέση) αλλά από πολυτελή υλικά όπως το βελούδο και το tweet, τα οποία συνδυάζονται με ριγέ ποδηλατικά σορτς, ενώ λίγο πιο πέρα στο παιχνίδι θα μπουν τα ριγέ κάπρι παντελόνια που φοριούνται με πλεκτές μπλούζες και statement κοσμήματα. Η συνύπαρξη της ελαφρότητα - σαν ιδέα και υλικό- με τη στιβαρότητα και την πολυτέλεια αποτυπώνονται άριστα στα πρώτα αυτά looks, που κάνουν το στιλ των αντιθέσεων να δείχνει τόσο ελκυστικό.

Η συνέχεια ανήκει σε αέρινες και ρευστές σιλουέτες από μεταξωτά σατέν, ζέρσεϊ και σιφόν υφάσματα: πουκαμίσες, harem pants, μάξι φούστες, τουνίκ, κοντά φορέματα, κάπες. Όλη η κίνηση σκιαγραφημένη μέσα από looks που αξιοποιούν ευέλικτα και άνετα υλικά σε συνδυασμό, ωστόσο, με χρώματα, μοτίβα, λεπτομέρειες, αξεσουάρ που επιβάλλουν την ισχύ και το θάρρος στο στιλ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κι εκείνα τα "φουστοπαντέλονα" (που τα είδαμε και στη συλλογή της Bottega Veneta) και εδώ ο Ghesquière συνδυάζει με τζάκετ σε Α-γραμμή, αλλά και εκείνα τα επιλεγμένα κομμάτια που αναπαριστούν πέντε πίνακες από τη σειρά Studies into the Past του εικαστικού Laurent Grasso.

Courtesy of Louis Vuitton

Δείτε το show:

Τα looks & τις τσάντες Louis Vuitton από τη νέα συλλογή: