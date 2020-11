Abuse is Not Love | Η προσπάθεια του οίκου Yves Saint Laurent Beauty να καταπολεμήσει την ενδοσυντροφική βία

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, κάθε τρεις ημέρες δολοφονείται μία γυναίκα από τον σύντροφό της, ενώ παγκοσμίως, περισσότερες από 600 εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε κάποια χώρα όπου η βία από τον ερωτικό σύντροφο δεν θεωρείται έγκλημα. Καθώς τα κρούσματα ενδοσυντροφικής βίας έχουν αυξηθεί κατά 30 έως 60% εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών του ΟΗΕ στις 25 Νοεμβρίου είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Abuse is Not Love

Ο οίκος Yves Saint Laurent Beauty με το παγκόσμιο πρόγραμμα "Abuse is Not Love", δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει ακαδημαϊκές έρευνες, να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους του και να επιμορφώσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2030 στο θέμα της ενδοσυντροφικής βίας, συμπράττοντας με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.



"Η υποστήριξη των γυναικών, ιδίως όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους, βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της μάρκας. Η ενδοσυντροφική βία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ασφάλεια, την ευημερία και την ανεξαρτησία των γυναικών", λέει ο Stephan Bezy, International General Manager στον οίκο Yves Saint Laurent Beauty. "Αισθανθήκαμε λοιπόν ότι είναι απόλυτα φυσικό να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που αντιτίθεται στις βασικές αξίες και πεποιθήσεις μας."



Η Δρ. Beth Livingston, Αμερικανίδα ακαδημαϊκός με ειδίκευση σε θέματα φύλου και διαφορετικότητας, η οποία έχει πραγματοποιήσει έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Abuse is Not Love, λέει, "Στο συγκεκριμένο θέμα, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα: η ενδοσυντροφική βία αποτελεί ένα επικίνδυνο φαινόμενο που πλήττει γυναίκες (και άνδρες) σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας, και πιστεύω ότι οι προσπάθειες του οίκου YSL Beauty θα συμβάλλουν στην παροχή σημαντικών πόρων και ενημέρωσης σε ανθρώπους που χρειάζονται προστασία."