Η Úrsula Corberó είναι η νέα Global Ambassador του οίκου Shiseido

H Shiseido αποκαλύπτει το νέο Ultimune, το #1 αντιγηραντικό serum με ανανεωμένη σύνθεση και πρωτοποριακή τεχνολογία, με από την παγκόσμια καμπάνια POWER IS IN YOU.