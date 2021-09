Προς υπεράσπιση του full face makeup της Kim Kardashian στο Met Gala 2021

Το κόκκινο (λευκό ή ροζ ) χαλί του Met Gala είναι το πιο πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών και των stylists, αφού χάρη στα θέματα-challenges κάθε χρονιάς μπορούν να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να εκφραστούν δίχως περιορισμούς. Κάθε statement, ανεξαρτήτως πόσο extravagant ή αμφιλεγόμενο είναι- έχει πάντα μια θέση στα σκαλιά του Met και η Kim Kardashian το ξέρει καλά αυτό.

Memories of Met Galas Past

Αν η αγάπη της για τη δημοσιότητα την έκαναν να βγάλει στη δημοσιότητα κάθε μέρος της ζωής της, δεν προκαλεί εντύπωση ότι η Kim Kardashian είναι "θαμώνας" του φιλανθρωπικού gala, κάνοντας μερικές από τις πιο eye catching εμφανίσεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το PUNK: Chaos To Couture φλοράλ σύνολο που φόρεσε ούσα έγκυος στην πρώτη της κόρη, North, στο πλάι του Kanye West; Το ιδιαίτερο παλιομοδίτικο pattern που την κάλυπτε ολοκληρωτικά από το λαιμό και κάτω την ανέδειξε στο meme της χρονιάς με την ίδια λίγα χρόνια αργότερα να παραδέχεται πως το backlash της εμφάνισής της την οδήγησε στην κατάθλιψη.

Εξίσου πολυσυζητημένη, αλλά λιγότερο shared ήταν και η εμφάνισή της με ανύπαρκτα φρύδια στο Met Gala του 2016, ενώ χαραγμένη στη μνήμη φανατικών θαυμαστών του event, αλλά και πλαστικών χειρουργών έχει μείνει και η wet εμφάνισή της με τη σχεδόν ανύπαρκτη μέση το 2019.

BDSM Chic

Και κάπως έτσι ερχόμαστε στο 2021. Η Kim Kardashian Kanye-less πια κατάφερε να τραβήξει για μία ακόμα φορά όλα τα βλέμματα πάνω της, παρόλο που ούτε το στήθος, ούτε οι διάσημες καμπύλες της ήταν σε πρώτο πλάνο. Για την ακρίβεια, τίποτα δεν ήταν.

Φορώντας ένα BDSM chic outfit, δημιουργία του Demna Gvasalia, δημιουργικού διευθυντή του οίκου Balenciaga, η Kim K ανέβηκε τα σκαλιά του Met, με τα φλας των φωτογράφων να μετατρέπουν τη νύχτα σε μέρα. Όπως εξήγησε αργότερα, με αυτό το look θέλησε να κάνει το δικό της statement μένωντας πιστή στο θέμα "In America: A Lexicon of Fashion": "Υπάρχει κάτι πιο αμερικάνικο από ένα T-shirt από πάνω μέχρι κάτω;". Υπάρχει. Η δημοτικότητά της. Κανένα logo, κανένα πρόσωπο, ωστόσο όλοι ήξεραν πως είναι αυτή.

Ακόμα πιο περίεργο από το outfit της ήταν το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν περπατήσει στο λευκό χαλί, ανέβαζε Instagram stories με την προετοιμασία της από την glam team της, τον makeup artist Mario Dedivanovic και τον hairstylist Chris Appleton.

Μένοντας πιστή στο στιλ της, το μακιγιάζ κάτω από τη full face μάσκα της ήταν το απόλυτο face beat με τις έντονες γωνίες στα μάτια και το iconic contouring της να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του. Το icognito beauty look της ολοκληρώθηκε μια μια extra long αλογοουρά 75 ιντσών. Όλα αυτά γιατί;

Η λογική πίσω από την παράνοια

Μήπως η Kim Kardashian επέλεξε να κάνει κανονικά το μακιγιάζ της για τους ίδιους λόγους που πολλές γυναίκες συνεχίζουν να φορούν κραγιόν κάτω από τις προστευτικές μάσκες τους τα τελευταία δύο χρόνια; Μήπως η προετοιμασία για ένα event είναι πολύ πιο διασκεδαστική από την εμφάνιση σε αυτό; Πιθανόν. Το μακιγιάζ μπορεί για ορισμένες γυναίκες να είναι "αναγκαίο καθημερινό κακό" για άλλες όμως είναι μία μορφή self care. Η κάλυψη των ατελειών τους τις κάνει να νιώθουν πιο όμορφες, ενώ ένα πέρασμα από το αγαπημένο τους κόκκινο κραγιόν τις γεμίζει αυτοπεποίθηση κι αυτό είναι κάτι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρίνει, είτε πρόκειται για μια απλή γυναίκα, είτε για την δισεκατομμυριούχο Kim.

Αυτή είναι η ρομαντική εξήγηση της επιλογής της. Υπάρχει και η πρακτική -και ίσως πιο ρεαλιστική-, που λέει πως εν έτει 2021, τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της μετρούν εκατομμύρια followers στα social media. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να μοιραστούν λεπτομέρειες του beauty look της σε αυτά, κερδίζοντας "clout" (μέρος της πίτας της δημοτικότητας), αλλά και πιθανές εμπορικές συνεργασίες.

Ο make-up artist της Kim, Dedivanovic, ανέβασε ένα backstage στιγμιότυπο από την προετοιμασία της, στην οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί την Crème De La Mer. Αυτό είναι "συνάλλαγμα" στην οικονομία των social media, αφού μία φωτογραφία της πιο διάσημης αδερφής Kardashian με ένα προϊόν ομορφιάς μπορεί να μεταφραστεί σε deal εκατομμυρίων δολλαρίων.

Ανεξάρτητα από τους λόγους που επέλεξε να φορέσει μακιγιάζ κάτω από τη μάσκα της, το συμπέρασμα είναι ένα: Η προετοιμασία για ένα event είναι το ίδιο σημαντική με τη φωτογραφία στο κόκκινο χαλί.