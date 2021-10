Nature's Secrets | Τα φυσικά καλλυντικά που αξίζει να δοκιμάσετε

Η στροφή στα καλλυντικά προϊόντα με φυσικές συνθέσεις δεν οφείλεται μόνο στις πιο βιώσιμες για τον πλανήτη επιλογές των καταναλωτών, αλλά και στο νέο trend στον χώρο της ομορφιάς που άνθησε μέσα στο διάστημα των lockdowns.

Το skinmalism ορίζει έναν ορατά πιο μίνιμαλ τρόπο σκέψης και χρήσης καλλυντικών προϊόντων, άρα και κατανάλωσης. Οι νέες συνθήκες, όπως η παραμονή στο σπίτι καθώς και η τηλεργασία, τα αυξημένα επίπεδα του στρες αλλά και η χρήση προστατευτικής μάσκας, έδωσαν τα σκήπτρα του έντονου μακιγιάζ σε μια νέα σχολαστική και πληθωρική ρουτίνα με προϊόντα περιποίησης. Επίσης, η αλλαγή της φυσιολογίας της επιδερμίδας, η μείωση της άμυνάς της και η εμφάνιση ερεθισμών αλλά και ακμής οδήγησαν τους καταναλωτές στην αναζήτηση προϊόντων με μίνιμαλ συνθέσεις, που περιέχουν λίγα συστατικά με καταπραϋντική δράση και φυσικά εκχυλίσματα, με προτίμηση το έλαιο κάνναβης και άλλα αιθέρια έλαια που προσφέρουν ολιστική και χαλαρωτική δράση. Η νέα προσέγγιση του less is more τόσο στο μακιγιάζ, όπου κερδίζουν συνεχώς έδαφος προϊόντα που εξασφαλίζουν φυσική ανεπιτήδευτη λάμψη, όσο και στην περιποίηση με προϊόντα που ανήκουν σε κατηγορίες όπως clean και organic θα παραμείνουν στο προσκήνιο ακόμα και μετά το πέρας της πανδημίας, εκτιμούν οι ειδικοί.

Μερικά από τα χημικά συστατικά που κατηγορούνται για την εμφάνιση αλλεργιών είναι τα θειικά άλατα που αναγράφονται ως SLS και SLES, η προπυλενογλυκόλη, οι φθαλικές ενώσεις, η σιλικόνη και τα parabens. Φυσικά, ένα καλλυντικό προϊόν δεν είναι απόλυτα ασφαλές αν απλά στη σύνθεσή του αναφέρεται ο όρος "χωρίς", καθώς πολλά φυτικά συστατικά μπορούν εξίσου να προκαλέσουν δυσανεξία στην επιδερμίδα. Αυτό όμως το γνωρίζουν καλά οι εταιρείες που παράγουν φυσικά προϊόντα χρησιμοποιώντας τις σωστές αναλογίες, ενώ κάποιες άλλες επιλέγουν συνθετικά υποκατάστατα φυσικών συστατικών που δημιουργούνται σε εργαστήρια. Συστατικά βιοτεχνολογίας χρησιμοποιούν brands όπως τα Augustinus Bader, U Beauty και Dr. Barbara Sturm και αποτελούν τον νέο βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης φυσικών συστατικών τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή για την επιδερμίδα.

Σώμα

Προϊόντα με φυτικά έλαια εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενυδάτωση και απαλότητα.

Ενυδατικό γαλάκτωμα με άνθη πορτοκαλιάς 24H Moisturizing Body Lotion, Nuxe (στα φαρμακεία). Λάδι σώματος με βιολογικό έλαιο jojoba, Jojoba Carrier Oil, Jurlique (beautycom.gr)

Πρόσωπο

Αναζητήστε δραστικά αντιγηραντικά συστατικά της φύσης, όπως πολυφαινόλες.

Κρέμα ημέρας με πολυφαινόλες σταφυλιού Wine Elixir Lift Day Cream SPF 30, Apivita (στα φαρμακεία). Κρέμα-τζελ λάμψης με κόκκινη πιπεριά Red Pepper Pulp, Erborian (Sephora).

Μακιγιάζ

Αναλογιστείτε την ποσότητα κραγιόν που καταναλώνετε ετησίως και επιλέξτε ένα με φυσική σύνθεση.

Μέικαπ με άγριο τριαντάφυλλο Wild Rose Brightening Foundation, KORRES (στα φαρμακεία). Κραγιόν με γλυκομαννάνη από ρίζα konjac Volumizing Matt Skin Labo (skinlabo.gr).

Φυσικά μαλλιά

Μελέτες δείχνουν πως δε δίνουμε τη σημασία που απαιτείται στα συστατικά των προϊόντων περιποίησης και styling για τα μαλλιά, αλλά προτεραιότητα στη διάρκεια του χρώματος, την ενίσχυση του όγκου και την ευκολία στη δημιουργία χτενισμάτων που προσφέρουν επαγγελματικά προϊόντα με χημικές συνθέσεις. Όμως, τα προϊόντα με χημικά συστατικά, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον, προκαλούν και ερεθισμούς στο τριχωτό με κύριο ένοχο τις βαφές μαλλιών.