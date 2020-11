French Bangs | Ο πιο κομψός τρόπος να ανανεώσετε το κούρεμά σας φέτος το χειμώνα

Με την hit σειρά του Netflix, Emily in Paris, να έχει προκαλέσει σε όλους μια έντονη γαλλοφιλία, το κυνήγι αυτού του je ne sais quoi που κάνει τις Γαλλίδες τόσο ακαταμάχητες είναι πλέον το κοντινότερο που μπορεί να φτάσει κανείς σε ταξίδι στην Πόλη του Φωτός εν καιρό Covid-19. Αυτός είναι ο λόγος που τα λεγόμενα french girl bangs, ή αλλιώς οι messy wispy αφέλειες έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία κουρέματα για το χειμώνα 2021.

Οι διάφορες εκδοχές τους

Wispy

Το πιο δημοφιλές στιλ είναι και το πιο low-maintenance, δηλαδή εκείνο που απαιτεί τη λιγότερη προσπάθεια σε ό,τι αφορά το styling. Πρόκειται για τις αραιές αφέλειες, που χαρίζουν έναν girly και ταυτόχρονα ανεπιτήδευτα σαγηνευτικό αέρα σε κάθε εμφάνιση. Το καλό με το συγκεκριμένο κούρεμα είναι ότι ισχύει το μότο "the messier the better", με λίγο ξηρό σαμπουάν και φορμάρισμα με τα δάχτυλα να είναι αρκετό για να δείχνουν put together.

Τις αγαπούν οι: Jeanne Damas, Carla Bruni

Jane Birkin Inspired

Τα μακριά φιλαριστά μαλλιά με τις αφέλειες μετέτρεψαν την Jane Birkin στο απόλυτο beauty icon των ΄70s, κάνοντας τη φυσική ομορφιά συνώνυμο της γαλλικής φινέτσας. Από τότε τα full straight bangs συμπεριλαμβάνονται πάντα στο "starter kit" του french girl beauty, που "δοξάζεται" σε αμέτρητους λογαριασμούς στο Instagram.

Τις αγαπούν οι: Caroline de Maigret, Louise Follain

Curtain Bangs

Ένα εξίσου δημοφιλές στιλ είναι τα curtain bangs, δηλαδή οι αφέλειες που χωρίζονται στη μέση και πλαισιώνουν το πρόσωπο. Ο undone χαρακτήρας τους κάνει κάθε χτένισμα, από την απλή αλογοουρά μέχρι τα σύνθετα updos, να δείχνει ρομαντικό και ταυτόχρονα ανεπιτήδευτα σαγηνευτικό.

Τα αγαπούν οι: Sabina Socol, Camille Charriere