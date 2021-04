Το πιο κομψό hair trend αυτήν την στιγμή είναι και το πιο εύκολο

Τα messy χτενίσματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είναι πάντα τάση. Είτε πρόκειται για επιμελώς ατημέλητα ίσια μαλλιά είτε για beach waves, τα hair trends των τελευταίων χρόνων μοιάζουν να έχουν στόχο να δείχνουν messy αν και στην πραγματικότητα χρειάζονται μία ώρα styling. Φέτος για πρώτη φορά το "I woke up like this" look είναι κυριολεκτικό με μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά του 2021 να καλεί για φυσική υφή και -όντως- effortless αποτέλεσμα.

Η τάση είναι παντού: Από τα fashion girls στο Instagram feed μας, μέχρι τους celebrities στο κόκκινο χαλί και τα μοντέλα on και off runway. Το εν λόγω hair trend πιθανόν είναι απόρροια των επαναλαμβανόμενων lockdowns των τελευταίων μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων το heat styling ήταν από ελάχιστο έως μηδαμινό. Η προσοχή τώρα έχει στραφεί στην περιποίηση των μαλλιών και την ανάδειξη της φυσικής υφής τους.

Αν θέλετε να υιοθετήσετε την τάση φέτος την άνοιξη, το πρώτο βήμα είναι να κλείσετε ραντεβού στο κομμωτήριο για να κάνετε ένα κούρεμα που θα κολακεύει πραγματικά την υφή τους αλλά και το σχήμα του προσώπου σας. Στη συνέχεια επενδύστε στην υγεία τους, αγοράζοντας θεραπείες, scrubs για το τριχωτό, μάσκες και ενυδατικά έλαια.

