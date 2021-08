Crop Bob | Ο πιο cool τρόπος να κόψετε κοντά τα μαλλιά σας αυτήν την στιγμή

Τα καρέ κουρέματα δεν πάνε πουθενά-μέχρι το τέλος του 2021 τουλάχιστον. Για την ακρίβεια έχουν γίνει πλέον συνώνυμα με την cool-girl αισθητική, που κάνει τα φλας των street style φωτογράφων να αστράφουν από ενθουσιασμό. Είναι εξαιρετικά ευέλικτα και ταιριάζουν σε κάθε γυναικά, ανεξάρτητα από την ηλικία της ή από το αν αγαπά τα lady like, τα preppy ή τα grungy χτενίσματα. Μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στα καρέ κουρέματα για το 2021 ακούει στο όνομα crop bob και αν και θεωρείται ο πιο φρέσκος τρόπος να ανανεώσετε την εμφάνισή σας αυτήν την στιγμή, στην πραγματικότητα αποτελεί τάση του παρελθόντος.

Crop Bob | Μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα καρέ κουρέματα 2021

Το λεγόμενο crop bob είναι απαλό και αρκετά κοντό, με το μήκος του να φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού ή ακόμα και κάτω από τα ζυγωματικά. Χαρακτηρίζεται συνήθως από αυστηρή χωρίστρα στη μέση, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον επιμελώς ατημέλητο χαρακτήρα του και τη φυσική υφή στα μαλλιά.

Το εν λόγω στιλ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές τη δεκαετία του 1990, χάρη σε πρωτοεμφανιζόμενες ηθοποιούς-μελλοντικά αστέρια του Hollywood, όπως η Cameron Diaz -την εποχή του "Κάτι τρέχει με την Μαίρη"-, αλλά και θρυλικά μοντέλα των ΄90s, όπως η Naomi Campbell.

Η ανανεωμένη σύγχρονη εκδοχή του κοσμεί τα Instagram profiles πολλών influencers και celebrities, όπως των Hannah Kleit, Emma Corrin και Chrissy Teigen. Τα it κορίτσια του σήμερα λατρεύουν να αφήνουν τα μαλλιά τους να στεγνώνουν φυσικά, πετυχαίνοντας ένα bedhead αποτελέσμα, που θυμίζει model off duty look. Ο έντονος όγκο στην κορυφή εξακολουθεί βέβαια να θεωρείται μέχρι σήμερα must.