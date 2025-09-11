Follow us

Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας

Τα chic κουρέματα που αξίζει να επιλέξετε για να δείχνουν τα γκρίζα μαλλιά σας κομψά και stylish σε κάθε περίσταση.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 11-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Για πολλές δεκαετίες, τα γκρίζα μαλλιά αποτελούσαν μεγάλο ταμπού για πολλές γυναίκες, οι οποίες επέλεγαν με την εμφάνιση των πρώτων ενδείξεών τους να βάψουν τα μαλλιά τους για να τα καμουφλάρουν. Για καλή μας τύχη, αυτά τα ταμπού αποτελούν εδώ και καιρό παρελθόν, με ολοένα και περισσότερες γυναίκες να αγκαλιάζουν το γκρίζο των μαλλιών τους όπως και το πέρασμα του χρόνου, γιορτάζοντας την εμφάνισή τους και διατηρώντας τη φυσική τους απόχρωση ως έχει. Elegant και cool, τα γκρίζα μαλλιά δεν αποτελούν μονάχα ένα trend, αλλά ένα ολόκληρο κίνημα γυναικείας αυτοπεποίθησης που ήρθε για να μείνει και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιμετωπίζαμε την έννοια της ομορφιάς.

Τρία κομψά χτενίσματα που προσφέρουν εφέ lifting στο πρόσωπο

Τρία κομψά χτενίσματα που προσφέρουν εφέ lifting στο πρόσωπο

Ποιος είναι όμως ο καλύτερος τρόπος ώστε τα γκρίζα μαλλιά να αναδειχθούν και να λάμψουν, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις επίσημες εμφανίσεις μια γυναίκα; Κομβικό ρόλο παίζει φυσικά το ίδιο το κούρεμα που αυτή επιλέγει, το οποίο οφείλει να είναι low maintenance αλλά και πρακτικό, δίχως να προκύπτει συνεχώς η ανάγκη για επίσκεψη στο κομμωτήριο ή περίπλοκο styling.

Halle Berry | Το bob της είναι η τέλεια επιλογή για γυναίκες άνω των 50 ετών

Εμείς συγκεντρώσαμε τρία κουρέματα που αξίζει να δοκιμάσετε αν έχετε γκρίζα μαλλιά, που θα δημιουργήσουν το τέλειο κάδρο στο πρόσωπό σας, θα αναδείξουν την υφή και το χρώμα των μαλλιών σας και θα σας ανανεώσουν πλήρως.

Textured Bob

Ένα textured bob αποτελεί την τέλεια πρόταση για τα γκρίζα μαλλιά, αφού αναδεικνύει τι φυσικό βάθος της συγκεκριμένες απόχρωσης. Η layered φιλοσοφία του δημιουργεί φυσική κίνηση στα μαλλιά και αποτρέπει την τρίχα από το να εμφανίζεται flat ή θαμπή, ενώ το κοντό μήκος χαρίζει μοντέρνα και sharp πνοή στη συνολική σας εικόνα. Μια sophisticated πρόταση που θα αγαπήσετε σίγουρα, είτε είχατε πάντα κοντά μαλλιά είτε το δοκιμάσετε για πρώτη φορά.

Μακρυά layers με face-framing

Τα μακρυά layers με τεχνική face-framing ανδεικνύουν μοναδικά τα γκρίζα μαλλιά, προσθέτοντας ένα απαραίτητο softness και σχήμα στην εικόνα σας χωρίς να φαίνεται το αποτέλεσμα επιβλητικό. Το ελαφρύ layering βοηθά στη φυσική ενίσχυση των κυματισμών που ήδη διαθέτετε και προσθέτει σώμα στα λεπτά μαλλιά. Το τελευταίο είναι μάλιστα εξαιρετικά βοηθητικό σε μεγαλύτερες ηλικίες, αφού με το πέρασμα του χρόνου ίσως παρατηρήσετε τα μαλλιά σας να λεπταίνουν και να είναι πιο αδύναμα. Το δε face-framing τραβά την προσοχή στα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και προσφέρει ένα lifting εφέ.

Long Pixie

Το long pixie είναι μια stylish πρόταση για τα γκρίζα μαλλιά, αφού πετυχαίνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ μιας edgy αλλά και refined προσέγγισης. Η δομή του αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου όπως και τη δομή των οστών του, ενώ είναι εύκολο στη συντήρησή του.

