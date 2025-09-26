Max Mara SS26 | Σύγχρονα beehives και barely-there μακιγιάζ όρισαν τα beauty looks της συλλογής "Rococo Modern"

Τη συλλογή "Rococo Modern" για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 παρουσίασε ο οίκος Max Mara στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, με τη "βασίλισσα του Rococo", Madame de Pompadour, να αποτελεί τη βασική πηγή έμπνευσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του, Ian Griffiths. Σε αυτή τη συλλογή, τα μαξιμαλιστικά στοιχεία της Rococo αισθητικής συνάντησαν αρμονικά τη δυναμική λιτότητα που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας του οίκου, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα beauty looks που είδαμε να παρελαύνουν στο runway.

Το hairstyle που επικράτησε στα looks της συλλογής ήταν τα πληθωρικά beehives, με τη συγκεκριμένη επιλογή να προσδίδει μια dramatic πινελιά στο συνολικό οπτικό αποτέλεσμα. Ογκώδη και πολλές φορές με περίτεχνα twists στο πίσω μέρος του κεφαλιού, τα beehives ήταν διακοσμημένα με μια μαύρη κορδέλα, που πρόσφερε ένα επιπλέον preppy στοιχείο, σαν άλλη ζώνη ενός διαχρονικού παλτό Max Mara.

Courtesy of Max Mara

Courtesy of Max Mara

Η πληθωρικότητα των χτενισμάτων του runway ερχόταν σε απόλυτη ισορροπία με το barely-there μακιγιάζ που είχε επιλεχθεί για το σύνολο των μοντέλων, με την αλαβάστρινη επιδερμίδα τους να ακτινοβολεί. Με μόλις ένα ίχνος ροζέ χρώματος στα ζυγωματικά για ανεπαίσθητη ζωηράδα, τα μάτια των μοντέλων είχαν αφεθεί εντελώς άβαφα, με τα φρύδια να είναι ωστόσο καλοχτενισμένα με ανοδική πορεία. Ως προς τα χείλη, σε αυτά είχε απλωθεί ενυδατικό balm, το οποίο πρόσφερε απλά έναν διακριτικό τονισμό του φυσικού τους χρώματος.

Courtesy of Max Mara