Ο οίκος Valentino επιβεβαίωσε το μεγαλύτερο hair trend για τις γυναίκες άνω των 50

Από τη στιγμή που η 57χρονη Kristen McMenamy άνοιξε το show του οίκου Valentino για την haute couture συλλογή του για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2022 στο Παρίσι, ήταν ξεκάθαρο ότι το fashion house αποφάσισε να πάει κόντρα στο κατεστημένο.

The Grey Hair Case

Ενώ οι συλλογές της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής φοριούνται τυπικά από νεαρά μοντέλα με skinny σιλουέτες, ο δημιουργικός διευθυντής, Pierpaolo Piccioli, διαφοροποίησε το show του με δύο συχνά χαρακτηριστικά της καθημερινής γυναίκας, που όμως σπάνια παρουσιάζονται στις επιφανείς πασαρέλες: γκρίζα μαλλιά και αναζωογονητικά φυσιολογικά σώματα.

Οι συνήθεις ύποπτοι ήταν όλοι παρόντες, ανάμεσά τους η Adut Akech και η Mariacarla Boscono. Στο catwalk περπάτησαν ωστόσο και τα plus size μοντέλα Devyn Garcia και Angeer Amol, καθώς και οι γκριζομάλλες καλλονές Kristen McMenamy και Hannelore Knuts.

Η επιλογή των old school beauty icons δεν ήταν τυχαία. Τους τελευταίους μήνες ολοένα και περισσότερες γυναίκες αγκαλιάζουν με στιλ τα φυσικά γκρι μαλλιά τους, με την κοινότητα των "Silver Sisters" να μετρά ήδη σπουδαία celebrity μέλη, όπως η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon, η Jane Fonda και η βασίλισσα Letizia. Το φυσικό γκρι έχει πάψει πλέον να είναι δακτυλοδεικτούμενο σαν ένδειξη μείωσης του σεξαπίλ μιας γυναίκας και έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις για τις γυναίκες άνω των 50, αλλά και σε δήλωση σοφίας, δυναμισμού και ανεπιτήδευτης κομψότητας, όπως απέδειξε άλλωστε περίτρανα και ο οίκος Valentino κατά την παρουσίαση της κολεξιόν "The Anatomy of Couture".

The New Winged Eyeliner

Για να ολοκληρώσει το όραμά του, ο Piccioli ζήτησε τη βοήθεια της Pat McGrath, η οποία παρουσίασε τη δική της νέα εκδοχή του κλασικού winged eyeliner. Πιο συγκεκριμένα, δημιούργησε έντονα wings, που έφταναν μέχρι τα φρύδια των μοντέλων, ενώ διακόσμησε πολλά από αυτά με μαύρα φτερά, αντλώντας έμπνευση από τις φτερωτές λεπτομέρειες της συλλογής.

Το δέρμα ήταν αψεγάδιαστο και βελούδινο με μια διακριτική και σχεδόν "στοιχειωμένη" λάμψη, ενώ όσον αφορά τα χείλη άλλα βάφτηκαν σε nude αποχρώσεις και άλλα σε σκουρόχρωμες berry.