Half Wave Hair | Το it χτένισμα της σεζόν είναι εξαιρετικά low-maintenance

Αν υπάρχει ένα χτένισμα που επιλέγουν ξανά και ξανά τελευταία τα it girls του Hollywood αυτό είναι σίγουρα το λεγόμενο half wave hair. Τι ακριβώς είναι και πώς μπορείτε να υιοθετήσετε την τάση;

Half Wave Hair | Το it καλοκαιρινό χτένισμα του 2022

Πρόκειται για το τέλειο κράμα μεταξύ ίσιων και σπαστών μαλλιών. Η τάση καλεί για ίσιες ρίζες και χαλαρούς κυματισμούς στο κάτω μέρος, που κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πολυδιάστατο, laid-back και ταυτόχρονα εξαιρετικά glamorous.

Είναι ιδανικό τόσο για casual T-shirt n' jeans εμφανίσεις, όσο και για πιο επίσημες περιστάσεις, συνδυασμένο με μία εντυπωσιακή τουαλέτα ή ένα sparkly mini dress.

Get the look

Ακριβώς όπως συμβαίνει με το no makeup makeup look, έτσι και τα half wave hair αν και φαίνονται εξαιρετικά απλά, απαιτούν λίγη ώρα styling. Για να αντιγράψετε το αγαπημένο χτένισμα των Hailey Bieber, Kendall Jenner και Kaia Gerber τυλίξτε γύρω από ένα φαρδύ ψαλίδι για μπούκλες μεγάλες τούφες μαλλιών για να δημιουργήσετε κυματισμούς σε σχήμα S. Για να πετύχετε το επιθυμητό undone look ξεκινήστε από το ύψος των αφτιών, φροντίζοντας να αφήνετε τις άκρες εκτός ψαλιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι πολύ σημαντικό να μην τυλίγετε τα μαλλιά σφιχτά γύρω από το curling iron, ώστε ο κυματισμός που θα δημιουργηθεί να είναι χαλαρός και καθόλου επιτηδευμένος. Αφού τα μαλλιά σας κρυώσουν, περάστε τα δάχτυλά σας ανάμεσα τους για να κάνετε ακόμα πιο χαλαρούς και messy τους κυματισμούς.

Hair Inspiration

Ακολουθούν μερικές από τις celebrities, που έχουν υιοθετήσει την τάση:

Kendall Jenner

Kaia Gerber

Hailey Bieber

Jasmine Tookes





Maddie Ziegler

Rosie HW

Sophia Culpo

Elsa Hosk