Beauty Camera | Οι πιο "δυνατές" street style στιγμές στο Παρίσι

Αφέλειες, καρέ, κόκκινο κραγιόν: Αυτές ήταν οι τρεις κυρίαρχες τάσεις ομορφιάς που ανέδειξε το street style του Παρισιού. Όλες υπέροχες κι όλες εξαιρετικά αναμενόμενες. Υπήρχαν ωστόσο πολλές fashionistas που θέλησαν να μην ακολουθήσουν τον εύκολο δρόμο "πατώντας" πάνω στην ασυναγώνιστα chic αισθητική των Γαλλίδων, αλλά έκαναν τις δικές τους beauty προτάσεις υιοθετώντας makeup και hair looks πιο εκκεντρικά, πιο συναρπαστικά, πιο ενδιαφέροντα. Ιδού εκείνα που ξεχώρισαν:

Bowl Cut

Getty Images

Το bowl cut είχε μια σύντομη επιστροφή στη μόδα το μακρινό πλέον 2019, κι έπειτα εν μέσω καραντίνας, μπήκε ξανά στο χρονοντούλαπο των αναμνήσεων των '80s και '90s. Αυτή η καλεσμένη ήρθε να μας υπενθυμίσει την αβίαστη κομψότητα του ανδρόγυνου κουρέματος.

Hair Clip Galore

Getty Images

Η Camila Coelho απέδειξε ότι τέσσερα ασημένια bobby pins πλάι στη χωρίστρα είναι αρκετά για να κάνουν ένα απλό κυματιστό hair look ενδιαφέρον, χαρίζοντας έξτρα πόντους στιλ στη συνολική εμφάνιση.

Interesting Braids

Getty Images

Οι πλεξούδες είχαν την τιμητική τους και σε αυτήν την fashion week, με τις Παριζιάνες να προτείνουν νέες ενδιαφέρουσες εκδοχές του κλασικού στιλ.

Getty Images

Στους δρόμους της πόλης του φωτός παρέλασαν τόσο μακριές πλεξούδες διακοσμημένες με oversized hair clips, όσο και χαλαρές πλεξούδες στη βάση του αυχένα για ένα πιο χαλαρό, casual στιλ.

Burgundy Everything

Getty Images

Το μπορντό είναι αδιαμφισβήτητα το χρώμα της σεζόν. Κι ενώ "φορέθηκε" αρκετά ως κραγιόν, πολλές ήταν οι καλεσμένες που θέλησαν να πάνε την τάση ένα βήμα παρακάτω υιοθετώντας μονοχρωματικά μπορντό looks, συμπληρώνοντας την εμφάνισή τους με dark cherry μανικιούρ, ρουζ ή ακόμα και σκιά.

Doll Lips

Getty Images

Αυτή η καλεσμένη θέλησε να πάει κόντρα στην τάση των μεγάλων, juicy χειλιών, εστιάζοντας την εφαρμογή του κόκκινου κραγιόν της στο κέντρο των χειλιών της και πετυχαίνοντας έτσι ένα καλά ορισμένο doll-like lip look.

'90s Hair

Getty Images

Αν και η αισθητική των Γαλλίδων καλεί για απλά, επιμελώς ατημέλητα χτενίσματα, όπως χαμηλές αλογοουρές και κομψά chingons, αρκετές καλεσμένες έκαναν πιο fun επιλογές χτενισμάτων με έμπνευση από τα '90s.

Getty Images

Σε έναν κόσμο που κυριαρχεί το quite luxury και η old money αισθητική, τα hair twsts, space buns και funky half up half downs μάς θύμισαν ότι μερικές φορές είναι ok η μόδα να είναι απλά fun.

Stretchy Headband

Getty Images

Μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της επόμενης χρονιάς φαίνεται πως θα είναι οι ελαστικές κορδέλες, σύμφωνα τουλάχιστον με τα SS25 shows. Την τάση υιοθέτησε ήδη η Olivia Palermo ολοκληρώνοντας το hair look της με ένα φαρδύ, μαύρο headband.