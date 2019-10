Bowl cut | To πιο αμφιλεγόμενο κούρεμα της σεζόν

Τι γίνεται όταν μία από τις πιο θηλυκές γυναίκες στο Hollywood αποφασίζει να κάνει μια δραματική αλλαγή στα μαλλιά της, επιλέγοντας ένα κούρεμα με ανδρόγυνο στυλ, το bowl cut; Οι μέχρι τώρα αντίληψη περί κομψότητας ανατρέπεται και ξεκινά ένα ατέρμονο debate σχετικά με το κατά πόσο ένα τέτοιο κούρεμα μπορεί να αναδείξει τη θηλυκότητα μιας γυναίκας.

Τι είναι το bowl cut;

Το bowl cut, γνωστό και ως mushroom cut, είναι ένα κούρεμα όπου τα μαλλιά κόβονται κοντά στο δεξί, το αριστερό και το πίσω μέρος, ενώ στο πάνω διατηρούν κάποιο μήκος. Ονομάστηκε έτσι γιατί μοιάζει σαν κάποιος να πήρε ένα μπολ, να το τοποθέτησε στο κεφάλι, και να έκοψε τα μαλλιά που προεξείχαν.

Λίγη ιστορία

Το συγκεκριμένο κούρεμα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές τη δεκαετία του 1990 με πολλές celebrities της εποχής, όπως η Linda Evangelista και η Cindy Crowford να το επιλέγουν, ενώ κατά τη δεκαετία του 2010 δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το κορόιδευαν, συμπεριλαμβάνοντάς το σε memes.

Σήμερα

Το bowl cut αποτελεί ένα από τα πια ανατρεπτικά hair trends της σεζόν με την Charlize Theron να είναι μία από τις πρώτες που το τόλμησε. Η πρώτη φορά που ο κόσμος είδε το νέο της κούρεμα ήταν μέσω Instagram, σε μια ανάρτησή της όπου ανακοίνωνε ότι ο χαρακτήρας της από τo The Fate of the Furious επιστρέφει για τo επερχόμενo ένατo μέρος του franchise.

Την επιμέλεια αυτού του νέου της look ανέλαβε ο hairstylist Adir Abergel. "Εμπνεύστηκα από τη φωτογράφιση που είχε κάνει ο Peter Lindbergh με τη Linda Evangelista, στις αρχές της δεκαετίας των 90s για το νέο hair look της Charlize. Aυτή η εικόνα της Linda Evangelista και της Cindy Crawford βρίσκεται στο μυαλό μου για πολύ καιρό", έγραψε στη λεζάντα της παραπάνω φωτογραφίας στο Instagram.

Κοντά μαλλιά σημαίνει περιορισμένες επιλογές;

Η Charlize Theron έχει αποδείξει περίτρανα ότι το bowl cut δεν συνεπάγεται περιορισμένες επιλογές στο styling. Η διάσημη ηθοποιός έχει φωτογραφηθεί σε επίσημες εμφανίσεις με ίσια μαλλιά, που αναδεικνύουν το κομψό στυλ της, αλλά και σε πιο casual με messy look που της χαρίζει μια ανεπιτήδευτη φινέτσα.

Πιο πρόσφατα, σε εκδήλωση στο The Four Seasons Hotel του Los Angeles η Charlize τόνισε ακόμα περισσότερο τον ανδρόγυνο δυναμισμό του κουρέματος, κάνοντας μια έντονη χωρίστρα στο πλάι και τιθασεύοντας τα μαλλιά με gel.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα εξίσου πετυχημένο bowl cut είχε κάνει και η Celine Dion για το εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου του Βρετανικού Harper's Bazaar