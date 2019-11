Day to night | Πώς να κάνετε ακόμη και τα πιο απλά χτενίσματα βραδινά

Τα περίπλοκα updos, οι περίτεχνες πλεξουδες και οι στυλιζαρισμένες μπούκλες ανήκουν στις τάσεις μιας άλλης εποχής. Πλέον τα επίσημα χτενίσματα δεν χρειάζεται να είναι ούτε χρονοβόρα, ούτε εξεζητημένα. Ακολουθώντας το μότο less is more, τα βραδινά χτενίσματα 2020 καλούν για casual επιλογές που αναβαθμίζονται με την προσθήκη λαμπερών αξεσουάρ.

Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να μεταμορφώσετε το look σας από πρωινό σε βραδινό για να προλάβετε το happy hour μετά το γραφείο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μερικές διακοσμητικές πέρλες και στρας.

Οι πέρλες φαίνεται πως αποτελούν ένα από τα αγαπημένα αξεσουάρ backstage, καθώς αρκετοί hairstylists τις χρησιμοποίησαν σε αρκετές επιδείξεις στις εβδομάδες μόδας του περασμένου Σεπτεμβρίου για να διακοσμήσουν τις δημιουργίες τους. Η προσθήκη τους σε ιδιαίτερα χτενίσματα στα shows του brand Andrew GN και των Alice + Olivia αποδεικνύει ότι είναι η τέλεια επιλογή για τις βραδινές εξόδους φέτος.

Ιδού μερικά εντυπωσιακά βραδινά χτενίσματα με πέρλες και στρας:

Top knots

Στην επίδειξη μόδας του fashion brand Andrew GN στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον περασμένο Σεπτέμβριο, πολλά από τα μοντέλα είχαν πιασμένα τα μαλλιά τους σε ψηλούς κότσους, οι οποίοι ήταν διακοσμημένοι με ένα λαστιχάκι με μεγάλες πέρλες κατά μήκος της βάσης.

Η Janelle Monae υιοθέτησε την τάση με τον δικό της τρόπο διακοσμώντας το top knot της με διάσπαρτα στρας. Η performer εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Harriet φορώντας μια διάφανη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και λαμπερές λεπτομέρειες που ταίριαζαν απόλυτα με το χτένισμά της.

Πλεξούδες

Στην επίδειξη μόδας του brand Alice + Olivia το Σεπτέμβριο, πολλά από τα μοντέλα είχαν τα μαλλιά τους πιασμένα σε boxing braids, οι οποίες ήταν διακοσμημένες με διάσπαρτα στρας και πέρλες. Οι πλεξούδες είναι ένα εύκολο και ρομαντικό πρωινό χτένισμα, που μπορεί πολύ εύκολα να μεταμορφωθεί σε βραδινό με την προσθήκη λαμπερών αξεσουάρ.

Pro Tip

Χρησιμοποιήστε κόλλα για βλεφαρίδες για να στερεώσετε τις πέρλες στα μαλλιά σας και στο τέλος της βραδιάς αφαιρέστε τις πανεύκολα χρησιμοποιώντας λίγο λάδι καρύδας ή γαλάκτωμα ντεμακιγιάζ.