Όταν το girl power κίνημα εμπνέει την αρωματοποιία

Το girl power κίνημα είναι πιο δυνατό από ποτέ με τις γυναίκες να δείχνουν όλο και περισσότερο το δυναμισμό και την αποφασιστικότητά τους τόσο online όσο και IRL. Πλέον η περιποίηση της επιδερμίδας και το μακιγιάζ δεν αντιμετωπίζεται σαν υποχρέωση, αλλά σαν κάτι που επιλέγουν πολλές γυναίκες για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή τους. Οι skincare και makeup ρουτίνες τους δεν έχουν ως στόχο τον εντυπωσιασμό των άλλων, αλλά τη φροντίδα του ίδιου τους του εαυτού.

Πάνω ακριβώς σε αυτές τις ιδέες στηρίχθηκε και η δημιουργία του νέου αρώματος της Cacharel. Λίγο μετά το Yes I Am και το Yes I Am Pink First, έρχεται η πιο τολμηρή, η πιο εξωστρεφής μέχρι σήμερα έκδοση του αρώματος, το Yes I Am Fabulous. Η αποστολή της μάρκας είναι να ενθαρρύνει τις γυναίκες, ώστε να εκφράζουν την πραγματική τους ταυτότητα, την ανεξαρτησία και τη μοναδικότητά τους.

Για να το πετύχει αυτό επιστράτευσε το ζεστό κάρδαμο, το οποίο περιβάλλεται από ένα τολμηρό μίγμα απαλού βατόμουρου και όξινου ραβεντιού, και ενισχύεται με ροζ πιπέρι. Στην καρδιά του αρώματος, ένα σαγηνευτικό μείγμα γιασεμιού Sambac και άνθους τζίντζερ ενισχύεται με μια εθιστική νότα μοβ ηλιοτρόπιου. Τέλος, ο σοφιστικέ αισθησιασμός μιας συμφωνίας σανδαλόξυλου και βανίλιας δημιουργεί την πιο υπέροχη αντίθεση με τη δροσερή συμφωνία γάλακτος φουντουκιού. Η δυναμική και αισθησιακή ευωδιά του νέου Yes I Am Fabulous κλείνεται στο πιο girly μπουκάλι σε σχήμα κραγιόν, σύμβολο της συνειδητοποιημένης θηλυκότητας.

Πρόσωπο της καμπάνιας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την Shay Mitchell, η οποία όντας ηθοποιός, παραγωγός, επιχειρηματίας, συγγραφέας, influencer, youtuber και μητέρα, είναι το απόλυτο girl boss. Μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δημοφιλή σειρά Pretty Little Liars, η Mitchell κατάφερε να αυξήσει τη δημοτικότητά της συμμετέχοντας σε σειρές των Netflix και Hulu, αλλά και να εδραιωθεί ως ηγέτης στη νέα εποχή των social media.