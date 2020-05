Oil Free | Οι καλύτερες ενυδατικές κρέμες για λιπαρές επιδερμίδες

Εάν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, σίγουρα ξέρετε πολύ καλά πως η εύρεση της κατάλληλης κρέμας προσώπου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ιδανική κρέμα θα πρέπει να ενυδατώνει, να έχει ανάλαφρη υφή για να απορροφάται εύκολα και oil-free σύνθεση για να μη φράζει τους πόρους και εντείνει τη λιπαρότητα και φυσικά να ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος. Αν όλα αυτά σας ακούγονται too much to handle, μην ανησυχείτε. Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για να κάνετε τη σωστή επιλογή, καθώς και η λίστα του Harper's Bazaar Greece με τις καλύτερες ενυδατικές κρέμες προσώπου για λιπαρές επιδερμίδες:

Χρειάζεται ενυδατική κρέμα η λιπαρή επιδερμίδα;

Ο μύθος ότι η ενυδατική κρέμα περιττεύει στη skincare ρουτίνα του ακνεϊκού δέρματος, θέλουμε να ελπίζουμε πως έχει καταρριφθεί πια. Η λιπαρότητα που εκκρίνει η επιδερμίδα και η ενυδάτωση που απαιτεί, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Όταν παραλείπεται η χρήση της ενυδατικής κρέμας και εντείνεται ο καθαρισμός με "σκληρά" προϊόντα, η επιδερμίδα λειτουργεί εξισορροπητικά και παράγει περισσότερο σμήγμα για να υπερκαλύψει αυτή την έλλειψη ενυδάτωσης. Η χρήση μιας oil free κρέμας προσώπου είναι αναγκαία, τόσο το πρωί, όσο και το βράδυ.

Η σωστή επιλογή

Αναζητήστε στη συσκευασία του προϊόντος τις ενδείξεις oil free και no comedogenic. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, αναζητήστε στη λίστα των συστατικών το σαλικυλικό οξύ.

Editor's Choice: Οι καλύτερες ενυδατικές κρέμες προσώπου για λιπαρές επιδερμίδες