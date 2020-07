Αντηλιακές πούδρες | Πόσο αποτελεσματικές είναι στην πραγματικότητα;

Η ανάγκη προστασίας της επιδερμίδας από την ηλιακή ακτινοβολία είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Με τις φόρμουλες να εξελίσσονται και να μη θυμίζουν σε τίποτα τις παχύρρευστες και λιπαρές των αντηλιακών των παιδικών μας χρόνων, η ενσωμάτωση ενός προϊόντος με SPF στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης είναι πιο εύκολη από ποτέ. Τα προϊόντα που διεκδικούν μανιωδώς τη θέση τους στο νεσεσέρ μας τα τελευταία χρόνια δεν είναι άλλα από τις πούδρες με δείκτη προστασίας.

Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία της επιδερμίδας από τις ακτίνες UVA και UVB, καθώς και η λίστα του Harper's Bazaar με τις καλύτερες αντηλιακές πούδρες του 2020.

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι αντηλιακές πούδρες;

Οι αντηλιακές πούδρες είναι όντως αποτελεσματικές, ωστόσο δεν θα πρέπει να αποτελούν τη βασική πηγή προστασίας από τις ακτίνες UVA και UVB. Η χρήση τους θα πρέπει να περιορίζεται στην ανανέωση του αντηλιακού κατά τη διάρκεια της μέρας.

Τελευταία βήμα της πρωινής ρουτίνας περιποίησης του προσώπου θα πρέπει να είναι πάντα ένα αντηλιακό σε υγρή ή κρεμώδη υφή με υψηλό δείκτη προστασίας. Για την ακρίβεια, στο πρόσωπο θα πρέπει να εφαρμόζεται ποσότητα ίση με 1 κουταλάκι του γλυκού. Έπειτα, κάθε δύο ώρες το αντηλιακό θα πρέπει να ανανεώνεται. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι με τη χρήση μιας αντηλιακής πούδρας, η οποία εκτός από το ότι θα προστατεύσει την επιδερμίδα από τον ήλιο, θα σετάρει το μακιγιάζ και θα απορροφήσει τυχόν λιπαρότητα. Στα plus είναι σίγουρα και η compact και mess free συσκευασίες τους, οι οποίες συχνά περιέχουν built-in πινέλο ή σφουγγαράκι μακιγιάζ, για γρήγορα touch ups on the go.

Οι αντηλιακές πούδρες αποτελούν εξαιρετική επιλογή και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες, καθώς η σύνθεσή τους είναι συχνά ήπια και περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη Ε, C και αντιοξειδωτικά για καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.

Editor's Choice | Oι καλύτερες αντηλιακές πούδρες