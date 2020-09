Under-Eye Baggage | Μικρά μυστικά για ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα

Γνωρίζετε ότι η επιδερμίδα γύρω από την περιοχή των ματιών είναι κατά 40% πιο λεπτή από εκείνη του υπόλοιπου προσώπου; Αυτός είναι ο λόγος που πρόκειται για το πρώτο σημείο που εμφανίζει σημάδια κούρασης, λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Παρόλα αυτά λίγες γυναίκες ασχολούνται όσο θα έπρεπε με την περιποίηση της επιδερμίδας σε εκείνο το σημείο. Μάθετε παρακάτω πώς φεύγουν οι σακούλες κάτω από τα μάτια και πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα πιο λαμπερό και νεανικό βλέμμα:

1. Κρέμα ματιών

Μια ανάλαφρη κρέμα ματιών με ενυδατικούς και αντιοξειδωτικούς παράγοντες θεωρείται must. Στην κορυφή της wishlist βρίσκονται αντιγηραντικές συνθέσεις με συστατικά που επιταχύνουν τον κυτταρικό μεταβολισμό και υπόσχονται ενυδάτωση, σύσφιξη, φωτεινότητα αλλά και ανόρθωση της επιδερμίδας. Αγαπημένα συστατικά είναι μεταξύ άλλων η ρετινόλη, τα πεπτίδια, τα ένζυμα, το υαλουρονικό οξύ και η βιταμίνη C, αλλά και η καφεΐνη και το πράσινο τσάι, που βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία και συσφίγγουν τα διεσταλμένα αγγεία.

2. Μεταξωτή μαξιλαροθήκη

Ο κύριος ένοχος πίσω από την εμφάνιση οιδήματος και μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια είναι σίγουρα η κληρονομικότητα. Ωστόσο εξίσου επιζήμια μπορεί να είναι και η έλλειψη ύπνου. Αξίζει λοιπόν να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας αντικαθιστώντας τη βαμβακερή μαξιλαροθήκη σας με μια μεταξωτή, η οποία προκαλεί λιγότερη τριβή με την επιδερμίδα, προλαμβάνοντας την πρόωρη γήρανση.

3. Ice Facial

Do it like Kate Moss και ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα ice facial. Βυθίστε το πρόσωπό σας σε ένα μπολ με παγωμένο νερό ή κυλήστε ένα παγάκι, τυλιγμένο με μία πετσέτα, σε όλο σας το πρόσωπο, για να "ξυπνήσετε" την επιδερμίδα σας και να μειώσετε το αντιαισθητικό οίδημα.

4. Eye Massager

Στην αγορά θα βρείτε πολλές at home συσκευές για μασάζ στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Οι δονήσεις τους διεγείρουν την κυκλοφορία του αίματος και τους μυς γύρω από τα μάτια, μειώνοντας σημαντικά το οίδημα, ενώ παράλληλα βοηθούν με την καλύτερη απορρόφηση της κρέμας και του ορού ματιών.

5. Μάσκα ματιών

Εμποτισμένες με ενυδατικούς ορούς και δραστικά συστατικά, οι μάσκες ματιών στοχεύουν μυριάδες προβλήματα από το οίδημα και τους μαύρους κύκλους μέχρι την κακή υφή του δέρματος. Αγαπημένο συστατικό θεωρείται το υαλουρονικό οξύ, το οποίο φωτίζει την περιοχή και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύστε τη μάσκα ματιών στο ψυγείο.