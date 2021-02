Τα αρώματα που αγαπούσαν οι θρυλικές stars της δεκαετίας του 1950

Οι αρωματικοί πειραματισμοί δεν είναι παρά σύγχρονο φαινόμενο. Τη δεκαετία του 1950 υπήρχε η τάση οι γυναίκες να επιλέγουν ένα άρωμα, το οποίο τις συνόδευε για όλη τους τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους τη signature ευωδιά τους. Πολλές είναι οι θρυλικές stars του παλιού Hollywood που με τις επιλογές τους καθόρισαν τα best-sellers των οίκων, ενώ άλλες, όπως η Marilyn Monroe με το Chanel No.5, ταυτίστηκαν με αυτές. Διαχρονικά και θηλυκά, ακολουθούν τα αρώματα που κοσμούσαν τα μπουντουάρ των πιο θρυλικών stars της δεκαετίας του 1950:

Audrey Hepburn

Η σχέση της Hepburn με τον Hubert de Givenchy κατάφερε να μείνει στην ιστορία, με την ηθοποιό να επιλέγει δημιουργίες του Γάλλου σχεδιαστή σε πολλές ταινίες της, όπως τις Breakfast at Tiffany’s και Sabrina. Ο Givenchy δημιούργησε το άρωμα L’Interdit αποκλειστικά για εκείνη το 1957, καθώς όμως το όνομά του σημαίνει "το απαγορευμένο" στα γαλλικά, οι φήμες λένε πως η Hepburn δεν ήθελε να λανσαριστεί στην αγορά. Ο οίκος αποφάσισε τελικά να το λανσάρει τη δεκαετία του 1960, με την ηθοποιό να είναι το πρόσωπο της καμπάνιας του φλοράλ αρώματος με τις νότες από γιασεμί, νάρκισσο και σανδαλόξυλο.

Elizabeth Taylor

Η Elizabeth Taylor ήταν πρωτοπόρος στο λανσάρισμα celebrity αρωμάτων με τη συλλογή της, που περιελάμβανε το iconic White Diamonds, να είναι μέχρι σήμερα η best-selling celebrity συλλογή. Πριν από τη δημιουργία της, η κινηματογραφική Κλεοπάτρα επέλεγε το Bal á Versailles του brand Jean Desprez. Αντλώντας έμπνευση από τους χορούς στο παλάτι των Βερσαλιών, το άρωμα περιελάμβανε πάνω από 300 από τα πιο ακριβά φυσικά συστατικά, δημιουργώντας ένα πικάντικο αποτέλεσμα με νότες από περγαμόντο, τρεις ποικιλίες τριαντάφυλλου και κεδρόξυλο.

Rita Hayworth

Το άρωμα Shalimar του οίκου Guerlain με νότες από περγαμόντο, ίριδα και βανίλια, λέγεται ότι ήταν το αγαπημένο της Rita Hayworth. Το μπουκάλι, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Raymond Guerlain με έμπνευση από τους διάσημους κήπους Shalimarand, είναι τόσο εντυπωσιακό που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών του Παρισιού το 1925, τη χρονιά δηλαδή που δημιουργήθηκε.

Katherine Hepburn

Γνωστή για τους ρόλους της σαν ανεξάρτητη γυναίκα, η Katherine Hepburn προτιμούσε αρώματα που ήταν το ίδιο δυναμικά με το χαρακτήρα της. Καθώς λάτρευε την αεροπορία μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ως πιλότος σε μία ταινία, η αγαπημένη της επιλογή ήταν το Vol de Nuit του οίκου Guerlain, το οποίο δημιουργήθηκε το 1933, ως φόρος τιμής στον πιλότο και συγγραφέα Antoine de Saint-Exupéry. Πρόκειται για ένα πλούσιο πικάντικο άρωμα με νότες από πορτοκάλι, γιασεμί και νάρκισσο, που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο.

Lauren Bacall

Η αισθησιακή star, που πρωταγωνίστησε σε μεγάλες επιτυχίες της εποχής, όπως οι ταινίες The Big Sleep και How to Marry a Millionaire, λέγεται πως λάτρευε τον οίκο Diptyque. Το αγαπημένο της άρωμα ήταν το δροσερό L’Ombre Dans L’Eau με νότες από μαύρα μούρα και τριαντάφυλλα.

Ingrid Bergman

Σύμφωνα με την κόρη της, Isabella Rossellini, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Casablanca φορούσε αποκλειστικά το άρωμα L’Air du Temps της Nina Ricci. Δημιουργήθηκε το 1948 με στόχο να γιορτάσει την αισιοδοξία μετά τον πόλεμο, συνδυάζοντας νότες από φρέσκια γαρδένια και γαρύφαλλο με νότες από αισθησιακό γιασεμί και σανδαλόξυλο.

Marilyn Monroe

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξή της το 1952, η Monroe αποκάλυψε πως, όταν πηγαίνει για ύπνο, φορά "πέντε σταγόνες Chanel No. 5" και τίποτα άλλο. Η φράση της αυτή έγινε τόσο γνωστή, που το άρωμα, εκτός από το ότι είναι ένα από τα πιο διάσημα στον κόσμο με ένα μπουκάλι να πωλείται κάθε 30'', είναι πλέον συνυφασμένο με την αισθησιακή star.