Emily DiDonato | Τα αρνητικά σχόλια που την ενέπνευσαν να λανσάρει το δικό της skincare brand

Το 2019 το supermodel Emily DiDonato γύρισε ένα επεισόδιο Go To Bed With Me για το Harpersbazaar.com αποκαλύπτοντας τη skincare ρουτίνα των 11 βημάτων που ακολουθεί κάθε βράδυ. Μεταξύ άλλων, περιελάμβανε ένα jelly cleanser, μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και προϊόντα με ρετινόλη και βιταμίνη C. Τα σχόλια που δέχτηκε ήταν τόσο αρνητικά, που την ενέπνευσαν να μάθει περισσότερα για την περιποίηση της επιδερμίδας και τελικά να λανσάρει το δικό της skincare brand.

Η DiDonato και η καλύτερή της φίλη, Christina Uribe, αφιέρωσαν χρόνια στην αναζήτηση της τέλειας ρουτίνας. "Και οι δύο πέσαμε θύματα της άποψης ότι για να έχεις υγιή και λαμπερή επιδερμίδα θα πρέπει να ακολουθήσεις μια ρουτίνα 10 ή 11 βημάτων", λέει η Uribe. Καθώς όμως το ενδιαφέρον για το skincare έφτασε στο πικ του στο διαδίκτυο, το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την σύγχυση σχετικά με το ποια συστατικά θα πρέπει να συνδυάζονται και το τι είναι τελικά σημαντικό σε μια ρουτίνα.

Με το brand Covey Skin, το δίδυμο ελπίζει να απλοποιήσει τη skincare ρουτίνα κάθε γυναίκας, υποστηρίζοντας πως χρειάζεται μόλις τρία προϊόντα: Το First of All Cleanser, το οποίο απομακρύνει κάθε ίχνος μακιγιάζ, το Next Up Vitamin C Serum με βιταμίνη C, E και γλυκερίνη που χαρίζει ενυδάτωση και λάμψη στην επιδερμίδα, και το Last But Not Least Moisturizer με συστατικά όπως squalane, γλυκερίνη, υαλουρονικό οξύ, και ρεσβερατρόλη, που ενυδατώνουν και καταπραΰνουν την επιδερμίδα. Όλα τα προϊόντα δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη δερματολόγο Dr. Julia Russak και δοκιμάσθηκαν από την ίδια την DiDonato κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για τις φόρμουλες μακράς διάρκειας της Maybelline, που είναι ένα από τα πρόσωπά της.