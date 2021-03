Mixed Emotions | Ένα άρωμα εμπνευσμένο από την ασταθή πραγματικότητα του σήμερα

Οι τελευταία μήνες είναι γεμάτοι με συναισθηματικά σκαμπανευάσματα σε ένα κόσμο ρευστό, που τίποτα δεν είναι βέβαιο και κάθε υπόσχεση μπορεί να αθετηθεί. Με έμπνευση από τη νέα ασταθή πραγματικότητα της πανδημίας, η Byredo λανσάρει το Mixed Emotions, ένα νέο eau de parfum, το οποίο εξερευνώντας τη δυσαρμονία και τη διχοτομία, ευθυγραμμίζει το οικείο με το άγνωστο σε ένα άρωμα που εκφράζεται μέσα από τις αντιθέσεις του.

"Κλείνουμε συναισθήματα σε μπουκάλια, αυτή είναι η δουλειά μας. Ελπίζω πως, όταν κάποιος διαβάζει την ετικέτα ενός αρώματός μας ταυτίζεται με το συναίσθημα που εκφράζει στην πιο απλή μορφή του και μετά, βρίσκει κάτι πιο βαθύ να συνδεθεί:την αντιπαράθεση του οικείου με το άγνωστο", λέει ο Ben Gorham, Creative Director και Founder της Byredo.

Οι χαλαρωτικές νότες του τσαγιού maté και η αιχμηρή γλύκα του φραγκοστάφυλου πλαισιώνονται από ξύλο, ενώ η καθησυχαστική ευωδιά του μαύρου τσαγιού διακόπτεται από τις συνθετικές νότες φύλλων βιολέτας–μια αναζωογονητική υπενθύμιση πως "it is ok to not be ok" και πως, μέσα από εμπειρίες που αποτελούν πρόκληση, ίσως αναδυθεί μια νέα πραγματικότητα.

Ο Ben Gorham συνεργάστηκε με τη Fenn O’Meally, αναθέτοντάς της να σκηνοθετήσει ένα short film, το Tall Are The Roots, πάνω στο οποίο βασίστηκε η καμπάνια. Η O’Meally καταγράφει συζητήσεις με τρεις πρωταγωνιστές, εξερευνώντας πώς η πραγματικότητα του καθενός αντανακλά τελικά ένα κοινό πεδίο εμπειριών, πώς οι προσωπικές στιγμές ενδοσκόπησης και οι εσωτερικές συγκρούσεις και αποφάσεις τους, εκφράζουν μια ευρύτερη ανθρώπινη αλήθεια. "Όπως και το ίδιο το Mixed Emotions, θέλω να αφήσω το Tall Are The Roots στην προσωπική ερμηνεία του θεατή: το πώς μυρίζει το άρωμα πάνω σου ή με ποιο σημείο του film νιώθεις ότι ταυτίζεσαι, θα είναι πράγματα διαφορετικά για τον καθέναν", εξηγεί.

Τα προϊόντα Byredo διατίθενται αποκλειστικά στα attica Golden Hall και City Link, καθώς και στο atticadps.gr/eshop