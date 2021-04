At Home Facial | Η ρουτίνα της Halle Berry που αξίζει να ακολουθήσετε αυτό το Σαββατοκύριακο

Καλό DNA, υγιεινός τρόπος ζωής, κορυφαίοι skin experts σε speed dial: Κι όμως αυτοί δεν είναι οι μόνοι λόγοι που η Halle Berry έχει μία από τις πιο νεανικές και λαμπερές επιδερμίδες στο Hollywood αν και 54 πλέον χρονών. Παρά το γεγονός ότι έχει στη διάθεσή της τους καλύτερους επαγγελματίες, αλλά και τα πιο πολυτελή προϊόντα ομορφιάς, η Berry συχνά επιλέγει να παίρνει την κατάσταση της επιδερμίδας της στα χέρια της, φτιάχνοντας DIY μάσκες ομορφιάς.

Αυτό που διαφοροποιεί τις δικές της συνταγές από εκείνες άλλων celebrities, όπως της Gwyneth Paltrow, είναι ότι αντί να χρησιμοποιεί δυσεύρετα και εξεζητημένα συστατικά, προτιμά απλά συστατικά, που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας. "Κάνω πολλά at home facials τελευταία με προϊόντα από το σπίτι, όπως γιαούρτι και μέλι, νερό αγγουριού, ροδόνερο- πράγματα που μπορώ να βρω εύκολα", είχε πει σε παλαιότερή συνέντευξή της μιλώντας για τη ρουτίνα της κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Μία από τις αγαπημένες της σπιτικές μάσκες προσώπου περιέχει πράσινο τσάι, κουρκουμά, χυμό λεμονιού και γιαούρτι. Ο κουρκουμάς είναι γνωστός για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, αλλά και για το γεγονός ότι βοηθά με τη μείωση της ερυθρότητας. Το λεμόνι περιέχει βιταμίνη C, η οποία μπορεί να κάνει τον τόνο της επιδερμίδας πιο ομοιόμορφο και να συμβάλλει στην επαναφορά της λάμψης της. Το γιαούρτι περιλαμβάνει γαλακτικό οξύ, το οποίο κάνει ελαφριά απολέπιση, ενώ το πράσινο τσάι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Η Berry σε παλαιότερη ανάρτησή της στο Instagram είχε αναφέρει πως χρησιμοποιεί την εν λόγω μάσκα για να μειώσει την όψη των λεπτών γραμμών και να ενισχύσει στη φυσική λάμψη της επιδερμίδας της.

Με μία νέα της ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι μαθαίνει περισσότερα για την περιποίηση της επιδερμίδας διαβάζοντας το βιβλίο Younger Skin Starts In The Gut της Dr. Nigma Talib. Ένα ακόμα μυστικό του νεανικού physique της είναι η συνέπεια στο πρόγραμμα γυμναστικής, που ακολουθεί 4-5 φορές την εβδομάδα. Για να βεβαιωθεί ότι η επιδερμίδα της δεν θα γεμίσει σπυράκια λόγω του ιδρώτα, φροντίζει να έχει πλύνει καλά το πρόσωπό της πριν τη γυμναστική της, ενώ εφαρμόζει και ένα προϊόν με υαλουρονικό οξύ ή βιταμίνη C.