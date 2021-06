Το πρώτο beauty app που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που περιποιείστε τον εαυτό σας

Λίγο η πανδημία που περιόρισε τις μετακινήσεις, λίγο η τηλεργασία, λίγο οι αυξημένες καθημερινές υποχρεώσεις και οι απρόοπτες "κλήσεις έκτακτης ανάγκης" από τα παιδιά στο σπίτι, δεν αποκλείεται η κατοχύρωση ενός ραντεβού στο κομμωτήριο ή το nail salon να έχει πάψει να αποτελεί για εσάς μία αυθόρμητη πράξη self care και να έχει μετατραπεί σε κάτι που απαιτεί "μελέτη" και προγραμματισμό ημερών. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα αποφάσισε να λύσει η Μίνα Χαλδεάκη δημιουργώντας την πρωτοποριακή εφαρμογή PinApp, η οποία από την πρώτη κιόλας χρήση θα σας πείσει πως αξίζει μια θέση στην αρχική οθόνη του κινητού σας.

Τι είναι το PinApp;

Πρόκειται για μια on-demand πλατφόρμα που συνδέει τους πελάτες της με ανεξάρτητους τεχνίτες/τεχνίτριες νυχιών και κομμωτές/κομμώτριες προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου "κινητές" υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, αισθητικής και κομμωτηρίου στον χώρο σας. "To PinApp προέκυψε από δική μου ανάγκη αλλά κυρίως από την ανάγκη του κόσμου για εξυπηρέτηση στο χώρο του", λέει η Μίνα Χαλδεάκη. "Άλλωστε το delivery στην Ελλάδα έχει την τιμητική του, γιατί όχι και σε αυτόν τον κλάδο;", προσθέτει. "Έψαχνα μανιωδώς ένα βράδυ για να δω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Με μεγάλη χαρά είδα ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στη χώρα μας, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα να το κάνω. Η αλήθεια είναι ότι πήρε ακριβώς 1,5 χρόνο μαζί με όλες τις δοκιμές που κάναμε μεταξύ κατασκευαστή, φίλων και γνωστών για την καλή λειτουργία του. Φυσικά παίρνει πολλές βελτιώσεις ακόμα", εξηγεί.

Μπορεί η εφαρμογή να μην "έχει περάσει τις παιδικές της ασθένειες", όπως λέει η ίδια, ωστόσο ακόμα και σε αυτό το πρώιμο στάδιο εγγυάται άψογη εξυπηρέτηση από καταρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν περάσει πλήρη έλεγχο ιστορικού και αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους.

Πώς λειτουργεί;

Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να απολαύσετε μανικιούρ-πεντικιούρ, υπηρεσίες κομμωτηρίου καθώς επίσης και αποτρίχωση: Αφού κατεβάσετε το app, επιλέγετε την υπηρεσία που θέλετε, το μέρος, την ημερομηνία και ώρα που επιθυμείτε και αυτόματα η εφαρμογή αναζητά για εσάς τον πρώτο διαθέσιμο επαγγελματία. Αυτή είναι και η κατάλληλη ευκαιρία να ενημερώσετε και για τυχόν απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το ραντεβού σας, όπως το ιστορικό των νυχιών ή των μαλλιών σας. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα το αίτημα σας γίνεται δεκτό. Κάπου εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιοχές που καλύπτονται αυτήν την στιγμή είναι εκείνες της Αττικής, ενώ σύντομα η κάλυψη του app αναμένεται να διευρυνθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

Στο τέλος της διαδικασίας προκειμένου η κράτηση σας να έχει ολοκληρωθεί πληρώνετε μόνο τη χρέωση της υπηρεσίας του PinApp. Αφού απολαύσετε την περιποίηση που ζητήσατε στο χώρο που εσείς υποδείξατε, πληρώνετε απευθείας τον επαγγελματία για τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει. Οι τιμές είναι σταθερές και προκαθορισμένες από την πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες και χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις. Η τιμή που αναγράφεται στην πλατφόρμα είναι η τελική τιμή και αφορά την αμοιβή του επαγγελματία καθώς επίσης και την χρέωση για την υπηρεσία κράτησης μέσω PinApp.

Με κάθε αγορά υπηρεσιών συλλέγετε pins τα οποία μπορείτε να τα εξαργυρώσετε με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην κατηγορία "LOVE YOU BACK", σαν δώρο για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο app.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται;

Σε όλες όσες θέλουν να βιώσουν μια πολυτελή εμπειρία περιποίησης από την άνεση του σπιτιού τους ή ακόμα και στο γραφείο ή την παραλία, δηλαδή σε όλες. Ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να φανεί στη γυναίκα on the go, οι υποχρεώσεις της οποίας δεν της επιτρέπουν να κλείνει μέρες πριν ραντεβού στο κομμωτήριο ή το nail salon. "Αν δεν έχει κάποιος χρόνο, και δεν μπορεί να προγραμματίσει κάτι την ώρα και τη μέρα που το επιθυμεί τότε είναι μια καλή λύση το PinApp", εξηγεί η δημιουργός του.

Αποτελεί επίσης εξαιρετική λύση για τις γυναίκες εκείνες που λόγω της πανδημίας διστάζουν ακόμα να συνωστισθούν στο αγαπημένο τους ινστιτούτο ομορφιάς. Κλείνοντας το ραντεβού τους μέσω του PinApp μπορούν να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς, καθώς είναι αυστηρά υποχρεωτική η χρήση ποδοναρίων, γαντιών μιας χρήσης και μάσκας σε όλους τους επαγγελματίες που εισέρχονται στον χώρο εξυπηρέτησης. Η τεχνίτρια/ο τεχνίτης με βάση το πρωτόκολλο της εταιρείας οφείλει επίσης να έχει αποστειρώσει όλα τα μεταλλικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν πριν την υπηρεσία με την εμφανή χρήση ειδικού αποστειρωτή.

Το PinApp εκτός από τις καθιερωμένη σας ανάγκη για περιποίηση, μπορεί επίσης να αποτελέσει το "something new" που χρειάζεται το bachelorette party σας ή το pampering που απαιτεί μια συνάντηση με φίλες.

Όπως τονίζει η Μίνα Χαλδεάκη, τα οφέλη για τον επαγγελματία που θα επιλέξει να κάνει sign in στην εφαρμογή είναι ακόμα περισσότερα από εκείνα του πελάτη. "Μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα το πελατολόγιο του και το εισόδημά του χωρίς κόπο. Απλά αποδέχεται όσα ραντεβού θελήσει μέσα στη μέρα του. Μέσα από αυτό θέλουμε και εμείς να δημιουργήσουμε στον κάθε τεχνίτη-τεχνίτρια την ανάγκη να βλέπει τον εαυτό του σαν ένα δυνητικό επιχειρηματία χωρίς ρίσκο και με προοπτική εξέλιξης του εισοδήματος του χωρίς ανελαστικά έξοδα", εξηγεί.

Το PinApp ήδη από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του έχει λάβει διθυραμβικά σχόλια, κάτι το οποίο προμηνύει ότι το μέλλον του θα είναι πραγματικά λαμπρό. "Ο επόμενος μας στόχος είναι να παρέχουμε εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, μεγάλους νομούς, μικρά χωρία, νησιά, με σταθερές τιμές και με υψηλό επίπεδο επαγγελματιών του χώρου αυτού, ενώ σε δεύτερο χρόνο να αναπτυχθούμε και στα Βαλκάνια", αποκαλύπτει η Μίνα Χαλδεάκη.