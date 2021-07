Τα "έξυπνα" προϊόντα ομορφιάς που αξίζουν μια θέση στη ρουτίνα σας

Ο τρόπος σκέψης για την ομορφιά αλλάζει. Ένα εντυπωσιακό packaging δεν είναι πλέον αρκετό για να τραβήξει την προσοχή. Οι ενημερωμένες beauty addicts αναζητούν τώρα "έξυπνα" προϊόντα ομορφιάς, με συστατικά υψηλής ποιότητας, βιώσιμες συσκευασίες και κοινωνική συνείδηση.

Αυτά ακριβώς προσφέρει η SkinLabo, το πρώτο ιταλικό Digital Beauty Brand, που λανσάροντας τη νέα καμπάνια #JustBeSmart, σας προσκαλεί να σκεφτείτε out of the box. Όλα τα προϊόντα της είναι σχεδιασμένα γύρω από πραγματικές ανάγκες, με καθαρές φόρμουλες, αποτελεσματικά και συμπυκνωμένα ενεργά συστατικά υψηλής ποιότητας, αλλά και βιώσιμη συσκευασία, όλα αυτά στην καλύτερη δυνατή τιμή. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας με συμβούλους ομορφιάς σε 15 γλώσσες μέσω τηλεφώνου, WhatsApp, chat, website και κοινωνικών μέσων δικτύωσης 24/7.

Στα πλαίσια του #JustBeSmart, η SkinLabo, υποστηρίζει τη Doctors with Africa CUAMM, έναν από τους πιο δραστήριους ιταλικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς υγείας για την προώθηση και προστασία της υγείας των αφρικανικών πληθυσμών. Με την υποστήριξη της, το Doctors with Africa CUAMM θα ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις του και θα παρέχει νέο εξοπλισμό στο θάλαμο μητρότητας του Κέντρου Υγείας Anyeke στην Ουγκάντα, όπου γίνονται περισσότερες από 1.500 γεννήσεις κάθε χρόνο. Για αυτό το σκοπό έχει δημιουργηθεί ένας οργανισμός που εργάζεται απευθείας στον χώρο, χωρίς μεσάζοντες, ώστε να προσφέρει πραγματική και άμεση βοήθεια.