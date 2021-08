Φερουλικό οξύ | Το νέο superstar συστατικό που ευεργετεί κάθε επιδερμίδα

Κάθε μερικούς μήνες ένα νέο ενεργό συστατικό αναδεικνύεται στον superstar της skincare ρουτίνας κάθε celebrity και beauty blogger, κερδίζοντας έτσι τη θέση του στη λίστα των συστατικών κάθε προϊόντος περιποίησης. Το χειμώνα του 2020 ο τίτλος ανήκε στη ρετινόλη, έπειτα στη βιταμίνη C, με τη νιασιναμίδη να τη διαδέχεται. Τώρα όλοι μιλούν για το φερουλικό οξύ, το οποίο αν και "οξύ" είναι εξαιρετικά φιλικό με την επιδερμίδα και ταιριάζει σε κάθε ρουτίνα.

Τι είναι το φερουλικό οξύ;

Το φερουλικό οξύ είναι ένα αντιοξειδωτικό, το οποίο βρίσκεται φυσικά στα κυτταρικά τοιχώματα πολλών φυτών, όπως η βρώμη, το σιτάρι και το ρύζι, ωστόσο συχνά δημιουργείται και στο εργαστήριο για λόγους οικονομίας.

Ποιες είναι οι ευεργετικές του ιδιότητες;

Το φερουλικό οξύ αντιμετωπίζει τις αρνητικές επιπτώσεις των ελεύθερων ριζών κι έτσι μπορεί να προστεθεί στη skincare ρουτίνα για να προλάβει ή να καθυστερήσει την καταστροφή του κολλαγόνου και της ελαστίνης, τους ιστούς στήριξης της επιδερμίδας, και και το σχηματισμό ρυτίδων. Επιπλέον, ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας και μειώνει τη φλεγμονή, ενώ παράλληλα προλαμβάνει και επανορθώνει τις καφέ κηλίδες καθώς όπως έχει αποδειχθεί, αποτελεί έναν ισχυρό λευκαντικό παράγοντα.

Ποιες είναι οι παρενέργειές του;

Σε γενικές γραμμές, το φερουλικό οξύ αποτελεί ασφαλές ενεργό συστατικό για κάθε τύπο επιδερμίδας. Πολύ σπάνια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στις ευαίσθητες επιδερμίδες, γι' αυτό, όπως συμβαίνει και με όλα τα συστατικά, συστήνεται η δοκιμή του με patch test.

Πώς μπορεί να ενταχθεί το φερουλικό οξύ στη ρουτίνα σας;

Ο καλύτερος τρόπος να ενταχθεί στη ρουτίνα περιποίησης είναι με ένα προϊόν, το οποίο περιέχει κι άλλα δραστικά συστατικά, όπως η βιταμίνη C και E ή η ρεσβερατρόλη, καθώς έχει αποδειχθεί πως τα σταθεροποιεί και διπλασιάζει την ισχύ τους. Αγαπημένες επιλογές είναι οι οροί Resveratrol 3%+Ferulic Acid 3 της The Ordinary (sephora.gr) και C E Ferulic της SkinCeuticals (skinceuticals.gr).