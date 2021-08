Οι ατελείωτες στιγμές κάτω από τον καυτό ήλιο χαρίζουν το πολυπόθητο χρυσαφένιο χρώμα στην επιδερμίδα σας, το οποίο επιθυμείτε να διατηρήσετε για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου.

Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή ενυδάτωση στην επιδερμίδα σας και κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας με τα κατάλληλα αντηλιακά προϊόντα με ενυδατικούς παράγοντες αλλά και μετά χρησιμοποιώντας προϊόντα επανόρθωσης και θρέψης.

Αυτό συμβαίνει γιατί η ηλιακή ακτινοβολία καταστρέφει τα υγιή κύτταρα του δέρματος και έτσι αυξάνεται ο αριθμός των ελεύθερων ριζών, που είναι υπεύθυνες για την αποδόμηση του κολλαγόνου και τη μείωση των επιπέδων του υαλουρονικού οξέος. Εκτός από τον ήλιο, το αλάτι της θάλασσας και το χλώριο αφυδατώνουν εξίσου την επιδερμίδα, με αποτέλεσμα να αποκτά τραχιά υφή, έλλειψη ελαστικότητας και λάμψης.

Γιατί όμως πρέπει να προτιμήσετε τα εξειδικευμένα after sun προϊόντα; Είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να αναπληρώνουν άμεσα την υγρασία, να καταπραΰνουν τους ερεθισμούς αλλά και να ευεργετούν την ηλιοκαμένη όψη παρατείνοντας το μαύρισμα. Επιπλέον, τα περισσότερα διαθέτουν πιο ανάλαφρες και δροσερές υφές από μια κλασική ενυδατική κρέμα, με αποτέλεσμα να απορροφώνται άμεσα χωρίς να αφήνουν λιπαρότητα, που δεν είναι ευχάριστη τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Επίσης, διαθέτουν συστατικά που απαλύνουν και καταπραΰνουν το αφυδατωμένο δέρμα, όπως η πανθενόλη, η αλόη και το υαλουρονικό οξύ, ενώ πολλά περιέχουν ιριδίζοντα στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο το μαύρισμα.

Μια έξυπνη ιδέα είναι να έχετε στο νεσεσέρ της παραλίας ένα after sun και, πριν φύγετε, να απομακρύνετε το αλάτι με νερό και να απλώσετε το after sun, το οποίο θα ξεδιψάσει την αφυδατωμένη από τον ήλιο και τη θάλασσα επιδερμίδα. Το απόγευμα μετά το ντους μπορείτε να εφαρμόσετε ένα after sun με συστατικά που παρατείνουν το μαύρισμα μαζί με μία σταγόνα self tan για ακόμα πιο έντονο ηλιοκαμένο αποτέλεσμα.

Σώμα

Αναζητήστε προϊόντα με υφή τζελ, mousse ή ανάλαφρου γαλακτώματος για άμεση αίσθηση δροσιάς.

Ενυδατικό γαλάκτωμα After Sun Soleil Bronzer Smoothing Milk, Lancôme (Hondos Center). Ανάλαφρη mousse με βιταμίνη Ε After Sun Relieving Mousse, Frezyderm (στα φαρμακεία).

Πρόσωπο

Αντιμετωπίστε τα σημάδια της φωτογήρανσης με προϊόντα πλούσια σε αντιγηραντικά συστατικά.

Ορός επανόρθωσης Sunissime Ultra-Repair Serum Global Anti-Aging, Lierac (στα φαρμακεία). Κρέμα με βιομιμητικά συστατικά πλούσιας υφής 24h Face Cream Rich Texture, M Cosmetics (στα φαρμακεία).

Βαθύ μαύρισμα

Επιλέξτε after sun προϊόντα που ενισχύουν την παραγωγή μελανίνης και παρατείνουν τη διάρκεια του μαυρίσματος.

Κρέμα-balm σώματος Golden Tan Maximizer After Sun Balm, Lancaster. Ορός προσώπου με ιριδίζουσα σύνθεση Golden Tan Maximizer After Sun Serum, Lancaster.

Summer Haircare

Επιστρέφοντας από την παραλία, είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφιερώσετε χρόνο για την περιποίηση της επιδερμίδας αλλά και των μαλλιών σας. Είναι σημαντικό να απομακρύνετε άμεσα το αλάτι και τα προϊόντα προστασίας από την επιφάνεια της τρίχας, ολοκληρώνοντας το λούσιμο με κρύο νερό για να επαναφέρετε τη λάμψη τους. Επίσης, αποφύγετε τα εργαλεία θερμότητας και αφήστε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν φυσικά.