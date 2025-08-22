Follow us

6 ξεπερασμένες συμβουλές ομορφιάς για γυναίκες άνω των 50 που καλό είναι να αγνοήσετε

Οι συμβουλές ομορφιάς που είναι καλό να αγνοήσετε, ώστε να φροντίσετε ουσιαστικά την επιδερμίδα σας και τις ανάγκες της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 22-08-2025
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images/Ideal Image

Η περιποίηση της επιδερμίδας και ο κόσμος του skincare συνεχώς εξελίσσονται και, παρόλο που πολλές γυναίκες άνω των 50 αγκαλιάζουν πιο σύγχρονες ρουτίνες, μερικές ξεπερασμένες πια συμβουλές ομορφιάς του παρελθόντος εξακολουθούν να διαδίδονται ακόμη. Δυστυχώς, εις βάρος της επιδερμίδας σας και των προσωπικών σας αναγκών, που όσο ωριμάζετε διαφοροποιούνται. Είτε λοιπόν σας τις μετέφερε κάποτε η μητέρα σας είτε τις διαβάσατε σε περιοδικά προηγούμενων δεκαετιών, αυτές οι "χρυσές συμβουλές" πλέον δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και ενδέχεται μάλιστα να σας κάνουν κακό. Δείτε ποιες έξι συνήθειες ή συμβουλές ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσετε, για να δείτε την όψη και την υγεία της επιδερμίδας σας να μεταμορφώνονται/

"Χρησιμοποιείστε παχύρρευστες κρέμες το βράδυ για τις ρυτίδες"

Οι βαριές βραδινές κρέμες με πλούσια σύνθεση ήταν κάποτε το βασικό "όπλο" κατά της γήρανσης. Ωστόσο, πολλές από αυτές απλώς επιβαρύνουν την επιδερμίδα χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη, ενώ κάποιες μπορεί να φράξουν τους πόρους ή να προκαλέσουν ερεθισμούς. Αν λοιπόν έχετε μικτή ή λιπαρή επιδερμίδα στα 50 σας χρόνια, επενδύστε σε ελαφριές αλλά δραστικές συνθέσεις με πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ, ceramides ή ρετινοειδή. Η ενυδάτωση και η αναδόμηση είναι σημαντικές, αλλά η βαθιά απορρόφηση εξακολουθεί να είναι σημαντική για τις ανάγκες σας.

"Αποφύγετε τα έλαια αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα"

Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη πως τα έλαια προκαλούν σπυράκια και εντείνουν τις ατέλειες της επιδερμίδας. Ωστόσο, η φυσική λιπαρότητα της επιδερμίδας – ακόμα και της μικτής ή λιπαρής – μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και η ξηρότητα γίνεται πιο έντονη, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Προσθέστε στη ρουτίνα σας ελαφριά, μη φαγεσωρογόνα έλαια όπως το argan και χρησιμοποιήστε τα με μέτρο για θρέψη και ελαστικότητα κάθε φορά που νιώθετε ότι το έχετε ανάγκη.

"Χρησιμοποιήστε αντηλιακό μόνο όταν βγαίνετε στον ήλιο"

Το αντηλιακό θεωρούνταν κάποτε απαραίτητο μόνο στην παραλία. Αυτή η συμβουλή, ωστόσο, ευθύνεται για έντονη φωτογήρανση και βλάβες στο δέρμα που ίσως ήδη αντιμετωπίζετε. Χρησιμοποιείτε καθημερινά αντηλιακό με ευρύ φάσμα (UVA & UVB), ακόμη και μέσα στο σπίτι. Οι ακτίνες UVA διαπερνούν τα τζάμια και είναι υπεύθυνες για πρόωρη γήρανση, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με την ακτινοβολία της οθόνης του υπολογιστή και του κινητού.

"Κάντε απολέπιση με scrub μία φορά την εβδομάδα"

Τα παραδοσιακά scrub με κόκκους μπορεί να είναι πολύ σκληρά για την ευαίσθητη, ώριμη επιδερμίδα και να προκαλέσουν μικροτραυματισμούς και φλεγμονές. Προτιμήστε ήπια χημικά απολεπιστικά (όπως γαλακτικό οξύ ή PHA), που απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα χωρίς τριβή, αφήνοντας την επιδερμίδα λεία και φωτεινή.

"Τα αντιγηραντικά προϊόντα είναι μόνο για τις ρυτίδες"

Η αντιγήρανση δεν αφορά μόνο τις ρυτίδες. Με την το πέρασμα του χρόνου, η επιδερμίδα παρουσιάζει κι άλλες αλλαγές, όπως χαλάρωση, θαμπή όψη, ανομοιομορφία στον τόνο και ξηρότητα. Επιλέξτε προϊόντα που ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνουν τη λάμψη, αποκαθιστούν τον φραγμό του δέρματος και στοχεύουν συνολικά στην υγεία της επιδερμίδας.

"Αν βρείτε μια ρουτίνα που σας ταιριάζει, μην την αλλάξετε"

Η επιδερμίδα αλλάζει συνεχώς: με την ηλικία, τις ορμονικές διαφοροποιήσεις, τον καιρό και το στρες. Αυτό που σας ταίριαζε στα 50 μπορεί να μην λειτουργεί εξίσου στα 55. Παρατηρείτε λοιπόν τις ανάγκες του δέρματός σας και προσαρμόζετε τη ρουτίνα σας ανάλογα. Η ευελιξία είναι το κλειδί για υγιή, λαμπερή επιδερμίδα.

