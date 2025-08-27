Follow us

Selena Gomez | Το νέο της ροζέ μανικιούρ είναι η κομψή μεταβατική πρόταση που ταιριάζει στα φθινοπωρινά looks σας

Η απόχρωση που επέλεξε η Selena Gomez μας δίνει έμπνευση για μια απαραίτητη αλλαγή στο μανικιούρ μας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 27-08-2025
JC Olivera/Getty Images for Rare Beauty/Ideal Image

Το λανσάρισμα του πρώτου αρώματος της Rare Beauty, Rare Eau de Parfum, γιόρτασε πρόσφατα η Selena Gomez, η οποία έδωσε φυσικά το παρών στο σχετικό event που πραγματοποιήθηκε στη Santa Monica της California. Εκεί, η νεαρή ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πίσω από το brand εμφανίστηκε με ένα μινιμαλιστικό αλλά και άκρως κομψό μανικιούρ, που μας χάρισε την απαραίτητη έμπνευση για τις φθινοπωρινές μας εξόδους.

Faded French Mani | Το νέο μανικιούρ της Hailey Bieber είναι η τάση που θα επικρατήσει το φθινόπωρο

Πιο αναλυτικά, η Gomez είπε "ναι” σε μια μια στιλάτη rose mocha απόχρωση, η οποία είναι ό,τι πρέπει για τη μεταβατική περίοδο από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Συνδυάζοντας το softness του ροζέ χρώματος, αλλά και με μια earthy βάση που ανταποκρίνεται στην εποχή της πτώσης των φύλλων, το συγκεκριμένο μανικιούρ ταιριάζει σε όλα τα στιλ και τις ηλικίες και εκπέμπει φρεσκάδα και chic vibe.

Victoria Beckham | To νέο της μανικιούρ είναι η πιο κομψή επιλογή για την επιστροφή στο γραφείο

Η Selena Gomez επέλεξε για το μανικιούρ της κοντά και στρογγυλεμένα νύχια που είναι ιδανικά για την καθημερινότητα μιας πολυάσχολης γυναίκας και που μπορείτε κι εσείς να αντιγράψετε για αλάνθαστες εμφανίσεις το επόμενο διάστημα.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
