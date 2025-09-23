Goodnight Stress | 6 προϊόντα σώματος που προσφέρουν αίσθημα χαλάρωσης και αποσυμπίεσης πριν από τον ύπνο

Η επιστροφή στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας μετά τις διακοπές ξυπνά πολλές φορές εκ νέου τα άγχη που αυτή φέρει μαζί της, είτε αυτά συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική μας δραστηριότητα είτε με άλλες υποχρεώσεις και πτυχές της ζωής μας. Απαραίτητη συνθήκη για τη φροντίδα του εαυτού μας όταν το stress συσσωρεύεται δεν είναι άλλο από το self-care, που μπορεί να μεταφραστεί σε βοήθεια από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αναζήτηση χρόνου για αναψυχή μέσα στην εβδομάδα, αλλά και χρήση μερικών προϊόντων που συμβάλλουν στην αποσυμπίεσή μας λίγο πριν παραδοθούμε στον βραδινό μας ύπνο.

Από το αφρόλουτρο που χρησιμοποιούμε για το βραδινό μας μπάνιο, μέχρι ένα pillow mist αρωματοθεραπείας που μας βοηθά να κοιμηθούμε ταχύτερα και πιο βαθιά, ο κόσμος της ομορφιάς έχει επενδύσει εδώ και χρόνια σε προϊόντα anti-stress φιλοσοφίας, που γίνονται απαραίτητοι σύμμαχοι για την πολύβουη καθημερινότητά μας. Εμείς επιλέξαμε μερικά από τα αγαπημένα μας, για να τα προσθέσετε στη ρουτίνα σας πριν από τον ύπνο και να απολαμβάνετε much-needed χαλάρωση κάθε φορά που το έχετε ανάγκη.

Editor's Choice