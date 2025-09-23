Follow us

Goodnight Stress | 6 προϊόντα σώματος που προσφέρουν αίσθημα χαλάρωσης και αποσυμπίεσης πριν από τον ύπνο

Τα anti-stress προϊόντα που θα σας προετοιμάσουν κατάλληλα για τον ύπνο σας, συμβάλλοντας στην ευεξία και στην αποσυμπίεση από το άγχος της καθημερινότητας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 23-09-2025
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

Η επιστροφή στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας μετά τις διακοπές ξυπνά πολλές φορές εκ νέου τα άγχη που αυτή φέρει μαζί της, είτε αυτά συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική μας δραστηριότητα είτε με άλλες υποχρεώσεις και πτυχές της ζωής μας. Απαραίτητη συνθήκη για τη φροντίδα του εαυτού μας όταν το stress συσσωρεύεται δεν είναι άλλο από το self-care, που μπορεί να μεταφραστεί σε βοήθεια από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αναζήτηση χρόνου για αναψυχή μέσα στην εβδομάδα, αλλά και χρήση μερικών προϊόντων που συμβάλλουν στην αποσυμπίεσή μας λίγο πριν παραδοθούμε στον βραδινό μας ύπνο.

Από το αφρόλουτρο που χρησιμοποιούμε για το βραδινό μας μπάνιο, μέχρι ένα pillow mist αρωματοθεραπείας που μας βοηθά να κοιμηθούμε ταχύτερα και πιο βαθιά, ο κόσμος της ομορφιάς έχει επενδύσει εδώ και χρόνια σε προϊόντα anti-stress φιλοσοφίας, που γίνονται απαραίτητοι σύμμαχοι για την πολύβουη καθημερινότητά μας. Εμείς επιλέξαμε μερικά από τα αγαπημένα μας, για να τα προσθέσετε στη ρουτίνα σας πριν από τον ύπνο και να απολαμβάνετε much-needed χαλάρωση κάθε φορά που το έχετε ανάγκη.

Rinse The Stress Away Relaxing Body Wash, Organic Shop (στα φαρμακεία)

Rinse The Stress Away Relaxing Body Wash, Organic Shop (στα φαρμακεία)

Το χαλαρωτικό αφρόλουτρο Rinse The Stress Away συνδυάζει τη δύναμη της αρωματοθεραπείας με φυσικά συστατικά που θρέφουν το δέρμα και ηρεμούν το μυαλό. Το χαλαρωτικό άρωμα της λεβάντας μειώνει το άγχος, βοηθώντας στη χαλάρωση, ενώ το εκχύλισμα από blueberry ενισχύει τη φυσική αναδόμηση της επιδερμίδας. Η μελατονίνη βοηθά το σώμα να μπει σε κατάσταση χαλάρωσης. 

Anti-Stress Body Lotion, Youth Lab. (στα φαρμακεία)

Anti-Stress Body Lotion, Youth Lab. (στα φαρμακεία)

Αυτό το λεπτόρρευστο, μη λιπαρό γαλάκτωμα σώματος, είναι η επιστημονική απάντηση της Youth Lab. στον έλεγχο των επιπέδων κορτιζόλης στο σώμα, καθώς περιέχει ένα καινοτόμο σύμπλεγμα φυτο-ενδορφινών που μειώνει τις συνέπειες του στρες στην επιδερμίδα, δημιουργώντας άμεσα αίσθημα ευφορίας. Προστατεύει το μικροβίωμα, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και τα επίπεδα ενυδάτωσης, κλειδώνοντας την υγρασία στην επιδερμίδα. Με άρωμα περγαμόντο, γιασεμί και βανίλια.

 

Sleep Calming Pillow Mist, The Body Shop

Sleep Calming Pillow Mist, The Body Shop

Το Sleep Calming Pillow Mist διαθέτει ένα ευωδιαστό, κατευναστικό και χαλαρωτικό λουλουδάτο άρωμα μακράς διάρκειας, που δημιουργεί χαλαρωτική ατμόσφαιρα και ηρεμεί τις αισθήσεις πριν τον ύπνο. Χρησιμοποιήστε το στο πλαίσιο μιας βραδινής ρουτίνας χαλάρωσης και ευεξίας που, όπως είναι κλινικά αποδεδειγμένο, σας βοηθά να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, έτσι ώστε να ξυπνάτε πιο ξεκούραστες και έχοντας ανακτήσει τις δυνάμεις σας.

Relax Treatment Oil, Clarins

Relax Treatment Oil, Clarins

Αυτό το χαλαρωτικό έλαιο περιποίησης σώματος - με 100% αγνά φυτικά εκχυλίσματα, όπως γεράνι, Petit Grain, χαμομήλι και βασιλικό - βοηθά στην ανακούφιση από το άγχος και την κούραση για μια συνολική αίσθηση ευεξίας. Το λάδι φουντουκιού κλειδώνει την υγρασία και αφήνει την επιδερμίδα του σώματος απαλή. Βοηθά στην χαλάρωση των κουρασμένων μυών μετά την άσκηση.

Diamond Well-Living The Dry Oil De-Stress, Natura Bissé

Diamond Well-Living The Dry Oil De-Stress, Natura Bissé

Το έλαιο Diamond Well-Living The Dry Oil De-Stress αποκαλύπτει πιο ενυδατωμένο, ελαστικό, απαλό και λαμπερό δέρμα. Προσφέρει ένα ξηρό, σατινέ αποτέλεσμα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα, ώστε να μπορείτε να ντυθείτε μετά την εφαρμογή. Είναι τέλειο ως λάδι για μασάζ. Παρέχει αντιοξειδωτικά οφέλη και τονώνει τη λάμψη του δέρματος. Κατάλληλο και για vegans. Οι αρωματοθεραπευτικές ιδιότητες της λεβάντας σας μεταφέρουν στη ζεστή ύπαιθρο των μεσογειακών ακτών, παρέχοντας μια ευχάριστη αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας. Το έλαιο σπόρων σταφυλιού, το οποίο λαμβάνεται από τους σπόρους ενός είδους σταφυλιού –εμβληματικό των μεσογειακών χωρών– θρέφει σε βάθος το δέρμα, ενώ το έλαιο ηλίανθου, το οποίο λαμβάνεται από τους ηλιόσπορους, αποπνέει ζωή και ενέργεια, παρέχει υγρασία και αποκαλύπτει μια πιο ελαστική επιδερμίδα. Τέλος, η ισχυρή αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε αυξάνει την ενυδάτωση. 

Stress Fix Body Lotion, Aveda

Stress Fix Body Lotion, Aveda

Ενυδατική λοσιόν σώματος με άρωμα που αποδεδειγμένα μειώνει τα συναισθήματα άγχους. Το άρωμα περιλαμβάνει πιστοποιημένη βιολογική λεβάντα, λαβαντίνη και φασκόμηλο και φτιάχνεται χρησιμοποιώντας την επιστήμη της αρωματολογίας και τη δύναμη των αγνών αιθέριων ελαίων. Μαλακώνει και ενυδατώνει για όλη την ημέρα και θρέφει το ξηρό, αφυδατωμένο δέρμα με πιστοποιημένο βιολογικό ηλιέλαιο. 

