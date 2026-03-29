Ξεχάστε τα fillers | Το καινοτόμο προϊόν που "γεμίζει" στιγμιαία τις ρυτίδες είναι το must του νεσεσέρ σας

Το καινοτόμο skincare προϊόν που λειτουργεί σαν άμεση αισθητική παρέμβαση filler, "γεμίζοντας" βαθιές ρυτίδες και γραμμές έκφρασης δίχως πόνο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 29-03-2026
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Οι γυναίκες με ώριμη επιδερμίδα, στην οποία τα σημάδια του χρόνου γράφουν ως βαθιές ρυτίδες και γραμμές έκφρασης, γνωρίζουν καλά πως το συστηματικό skincare όπως και οι θεραπείες στο γραφείο του δερματολόγου ή του αισθητικού, παρέχουν την καλύτερη λύση για τη μείωση της όψης των παραπάνω όπως και για την πρόληψη μιας ενδεχόμενης επιδείνωσής τους. Πέρα από τις παραπάνω κινήσεις, πιο δραστικές αισθητικές παρεμβάσεις, όπως τα fillers, έρχονται για να γυρίσουν τον χρόνο πραγματικά προς τα πίσω, προσφέροντας "γέμισμα” των υπαρχουσών ρυτίδων και μερική ή και ολική εξαφάνισή τους. Πώς θα σας φαινόταν όμως αν ένα skincare προϊόν υποσχόταν άμεση λειτουργία όμοια με αυτή των fillers, δίχως όμως τον πόνο αλλά και τα έξοδα της συγκεκριμένης παρέμβασης;

Ξεχάστε τα fillers | Το καινοτόμο προϊόν που "γεμίζει" στιγμιαία τις ρυτίδες είναι το must του νεσεσέρ σας

Τα viral κορεάτικα προϊόντα που θα μεταμορφώσουν την επιδερμίδα σας μετά τα 50

Ο λόγος για το Peptides Reload Wrinkle Filler της Youth Lab., ενός καινοτόμου προϊόντος που έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο που κάθε γυναίκα αντιμετωπίζει τη φυσική γήρανση της επιδερμίδας της. Σε μορφή κρεμοτζέλ, το εν λόγω προϊόν προσφέρει διπλή, στοχευμένη δράση, λειτουργώντας σαν στιγμιαίο υλικό πλήρωσης των ρυτίδων, ακόμα κι όταν αυτές είναι εξαιρετικά επίμονες και βαθιές, αλλά και μειώνοντας σε βάθος χρόνου την έντασή τους. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα άμεσο plump εφέ μετά την εφαρμογή, αλλά και γενικευμένη λείανση και ανανέωση στην όψη του προσώπου.

Το skincare συστατικό που μόνο οι beauty gurus γνωρίζουν κάνει θαύματα στην όψη της ώριμης και ευαίσθητης επιδερμίδας

Το Peptides Reload Wrinkle Filler της Youth Lab. εφαρμόζεται στις πέντε κύριες περιπτώσεις γραμμών έκφρασης και ρυτίδων, δηλαδή στις γραμμές του συνοφρυώματος, στις ρυτίδες του μετώπου, στο "πόδι της χήνας” δίπλα από τα μάτια, στις ρινοπαρειακές και στις περιστοματικές ρυτίδες. Το αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή διαρκεί έως και 9,5 ώρες, με οκτώ στις δέκα γυναίκες που χρησιμοποίησαν το προϊόν να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά του.

Freeze Time | Το καινοτόμο gel ματιών που μπαίνει στην κατάψυξη και "παγώνει" τις ρυτίδες


Μη διστάσετε λοιπόν να εντάξετε το Peptides Reload Wrinkle Filler της Youth Lab. στη ρουτίνα σας, για να δείτε το δέρμα σας να μεταμορφώνονται και τις ρυτίδες του να σβήνουν με τον πιο effortless, pain-free τρόπο.

Το Peptides Reload Wrinkle Filler της Youth Lab.

Peptides Reload Wrinkle Filler της Youth Lab.
Πώς να φορέσετε τα wide leg παντελόνια το 2026 | Οι σωστές αναλογίες για κομψό αποτέλεσμα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Πώς να φορέσετε τα wide leg παντελόνια το 2026 | Οι σωστές αναλογίες για κομψό αποτέλεσμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ξεχάστε τα fillers | Το καινοτόμο προϊόν που "γεμίζει" στιγμιαία τις ρυτίδες είναι το must του νεσεσέρ σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ξεχάστε τα fillers | Το καινοτόμο προϊόν που "γεμίζει" στιγμιαία τις ρυτίδες είναι το must του νεσεσέρ σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Πριγκίπισσα Gabriella | Ποιο προνόμιο που δεν είχε η γιαγιά της, Grace Kelly, εκμεταλλεύτηκε στη συνάντησή της με τον Πάπα Λέοντα;
NEWS

Πριγκίπισσα Gabriella | Ποιο προνόμιο που δεν είχε η γιαγιά της, Grace Kelly, εκμεταλλεύτηκε στη συνάντησή της με τον Πάπα Λέοντα;

Ben Affleck | Σπάνια εμφάνιση με τον 17χρονο trans γιο του, Finn
NEWS

Ben Affleck | Σπάνια εμφάνιση με τον 17χρονο trans γιο του, Finn

Comeback στη μόδα | Tο chic παπούτσι που θα φορέσουμε την Άνοιξη 2026
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Comeback στη μόδα | Tο chic παπούτσι που θα φορέσουμε την Άνοιξη 2026

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ανέξοδη και χαλαρωτική συνήθεια που εξαφανίζει την κυτταρίτιδα σε όλο το σώμα
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Η ανέξοδη και χαλαρωτική συνήθεια που εξαφανίζει την κυτταρίτιδα σε όλο το σώμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Style Guide | 6 outfits που απαντούν στο ερώτημα "δεν ξέρω τι να φορέσω"
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Style Guide | 6 outfits που απαντούν στο ερώτημα "δεν ξέρω τι να φορέσω"

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αισθησιακό και Ανατολίτικο | Το άρωμα με νότες σανδαλόξυλου και chai που θα σας ταξιδέψει
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αισθησιακό και Ανατολίτικο | Το άρωμα με νότες σανδαλόξυλου και chai που θα σας ταξιδέψει

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η απόφαση που πήραν η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William αλλάζει τη ζωή της κόρης τους, πριγκίπισσας Charlotte
NEWS

Η απόφαση που πήραν η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William αλλάζει τη ζωή της κόρης τους, πριγκίπισσας Charlotte

Live: Προωθούνται στον Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις - Προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση η Τεχεράνη

Live: Προωθούνται στον Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις - Προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση η Τεχεράνη

Άργησες να ξυπνήσεις και δεν ξέρεις τι να φορέσεις; Αυτές οι συμβουλές μόδας θα σε σώσουν

Άργησες να ξυπνήσεις και δεν ξέρεις τι να φορέσεις; Αυτές οι συμβουλές μόδας θα σε σώσουν

H Lamborghini Revuelto της Novitec σε ταξιδεύει στη δεκαετία του 1990 και την θρυλική Diablo

H Lamborghini Revuelto της Novitec σε ταξιδεύει στη δεκαετία του 1990 και την θρυλική Diablo

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Βαρέθηκες το ριγέ; Αυτό το ανατρεπτικό print θα ανανεώσει το στυλ σου

Βαρέθηκες το ριγέ; Αυτό το ανατρεπτικό print θα ανανεώσει το στυλ σου

Κάτω από 10 ευρώ | 3 αφρόλουτρα που μυρίζουν υπέροχα και δίνουν το απόλυτο πρωινό boost στη διάθεση και το σώμα σου

Κάτω από 10 ευρώ | 3 αφρόλουτρα που μυρίζουν υπέροχα και δίνουν το απόλυτο πρωινό boost στη διάθεση και το σώμα σου

Το In Bruges έδωσε στον Brendan Gleeson την δόξα που του άξιζε

Το In Bruges έδωσε στον Brendan Gleeson την δόξα που του άξιζε

Last call για 62 θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας

Last call για 62 θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας

6 οικονομικά νερά micellaire που θα αφαιρέσουν αποτελεσματικά το μακιγιάζ σου

6 οικονομικά νερά micellaire που θα αφαιρέσουν αποτελεσματικά το μακιγιάζ σου