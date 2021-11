Tokyo Calling | Αποκλειστική συνέντευξη με την Úrsula Corber, το νέο πρόσωπο της Shiseido

Η ιδανική επιδερμίδα για τη Shiseido είναι φωτεινή, απαλή και ανθεκτική στους εξωγενείς παράγοντες, στο στρες και στη γήρανση. Γι’ αυτό και ανανεώνει τη σύνθεση του ήδη βραβευμένου ορού Ultimune, του best selling προϊόντος περιποίησης της μάρκας, που προστατεύει και διασφαλίζει τη νεότητα της επιδερμίδας ενδυναμώνοντας τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς της, κάνοντάς την ακόμα πιο αποτελεσματική.

Η νέα σύνθεση διαθέτει τη διπλή αντιγηραντική τεχνολογία ImuGenerationRED™, η οποία δημιουργήθηκε μετά από 25 χρόνια έρευνας. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε δύο κυρίαρχους τομείς εξειδίκευσης των εργαστηρίων Shiseido: στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος της επιδερμίδας ακόμα και κάτω από στρεσογόνες συνθήκες αλλά και στην έρευνα Lifeblood™, που βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, το ζωτικό δίκτυο ροής του αίματος, διασφαλίζοντας τη συνεχή παροχή θρεπτικών συστατικών και αμυντικών κυττάρων σε κάθε σημείο της επιδερμίδας.

Αυτές οι δύο δράσεις λειτουργούν σε αρμονία με στόχο μια καλύτερα προστατευμένη, ανθεκτικότερη και πιο λαμπερή επιδερμίδα, που επιτυγχάνεται μέσα από την ενδυνάμωση της δράσης των κυττάρων Langerhans. Τα κύτταρα αυτά είναι οι πολύτιμοι φύλακες της επιδερμίδας, που αναγνωρίζουν τους επιθετικούς παράγοντες και τους εξουδετερώνουν απελευθερώνοντας καταπραϋντικά ένζυμα. Ωστόσο, αν υπερφορτωθούν από εισβολείς ή αν αποδυναμωθούν λόγω γήρανσης, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν όλες τις επιθέσεις.

Η νέα τεχνολογία ImuGenerationRED™ περιέχει συστατικά που ενισχύουν την αναγέννησή τους, όπως το μανιτάρι reishi και η ίριδα, ενώ ένα κοκτέιλ αντιοξειδωτικών αποτρέπει την οξείδωση και τη φθορά τους.

Η νέα παγκόσμια πρέσβειρα της Shiseido, η Ισπανίδα ηθοποιός Úrsula Corberó, είναι η πρωταγωνίστρια της νέας καμπάνιας του ορού Ultimune, "Power Is In You", όπου μαζί με τη Megan Rapinoe και τη Hikaru Utada έχουν στόχο να εμψυχώσουν τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αναδείξουν τη δύναμη της εσωτερικής ομορφιάς που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Η Úrsula Corberó μίλησε αποκλειστικά στο Harper’s Bazaar Greece.

Η.Β.: Ποια είναι η σχέση σας με την Ιαπωνία;

Ú.C.: Καθώς έγινα γνωστή με το όνομα "Tokyo", τον χαρακτήρα που υποδύομαι στη σειρά "La Casa de Papel", νιώθω ιδιαίτερη σύνδεση με αυτή τη χώρα. Πρόσφατα, άλλωστε, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του πρώτου μου ρόλου σε αμερικανικό blockbuster στο Τόκιο, όπου πραγματικά ανακάλυψα και ερωτεύτηκα την ιαπωνική κουλτούρα.

Η.Β.: Ποιες είναι οι κοινές αξίες που μοιράζεστε με τη Shiseido;

Ú.C.: Η Shiseido ενθαρρύνει τις γυναίκες να είναι ο εαυτός τους. Αυτή είναι και μία από τις δικές μου βασικές αξίες, γι’ αυτό προσπαθώ πάντα να παραμένω αληθινή με τον εαυτό μου, ακόμα κι αν πρέπει να γίνω αγενής. Η νέα καμπάνια ενισχύει τη γυναικεία δύναμη και είμαι πολύ υπερήφανη για το αποτέλεσμα.

Η.Β.: Πότε ανακαλύψατε τη Shiseido;

Ú.C.: Θυμάμαι πολύ καλά την πρώτη μου επαφή με τη μάρκα. Στα 14 μου βρισκόμουν σε ένα πολυκατάστημα με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου. Μόλις πλησιάσαμε στο counter της Shiseido, εντυπωσιάστηκα από το ιαπωνικό στυλ των προϊόντων και την επιδερμίδα των μοντέλων, που ήταν αλαβάστρινη και λαμπερή, και να τώρα που βρίσκομαι εγώ στη θέση τους ως πρέσβειρα της μάρκας.

Η.Β.: Γιατί επιλέξατε τη Shiseido;

Ú.C.: Λατρεύω τα προϊόντα φροντίδας. Η όμορφη εικόνα της επιδερμίδας μου είναι σημαντικό πλεονέκτημα στη δουλειά μου και την περιποιούμαι ευλαβικά. Χρησιμοποιούσα πάντα τα αντηλιακά προϊόντα της Shiseido. Όπως καταλαβαίνετε, όταν μου έγινε η πρόταση από τον οίκο, κατενθουσιάστηκα. Στην αρχή ήμουν πιο διστακτική, καθώς αναρωτιόμουν πώς μπορούσε η "Tokyo" να συνδεθεί με αυτό τον θρυλικό οίκο, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι έχουμε πολλά κοινά και ότι θα προσφέρω μια νέα, πιο σύγχρονη εικόνα στη Shiseido. Άλλωστε, έχουμε κοινή αγάπη στο κόκκινο χρώμα, το οποίο υποδηλώνει δύναμη, θηλυκότητα και πάθος. Πάντα ένιωθα μια ιδιαίτερη σύνδεση με το κόκκινο, που κυριαρχεί ακόμα και στο "La Casa de Papel". Το γεγονός ότι δεν ήμουν μοντέλο επίσης με έκανε διστακτική, γιατί ήθελα να νιώθω ο εαυτός μου, αλλά τελικά αυτό ήταν και το ζητούμενο της Shiseido.

Η.Β.: Θα θέλατε να μοιραστείτε τα μυστικά ομορφιάς σας;

Ú.C.: Για πολύ καιρό επηρεαζόμουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με κάθε ευκαιρία δοκίμαζα νέα προϊόντα, γεγονός που αποδείχθηκε καταστροφικό για την ευαίσθητη επιδερμίδα μου. Ένα δικό μου μυστικό-συμβουλή ομορφιάς είναι να μην εμπιστεύεστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ακολουθείτε πιστά την κατάλληλη για τη δική σας επιδερμίδα ρουτίνα ομορφιάς.

Η.Β.: Μάθατε κάποια tips ομορφιάς στα πλατό του "La Casa de Papel";

Ú.C.: Το κονσίλερ και το ρουζ είναι τα προϊόντα που εξασφαλίζουν άμεσα νεανική όψη, ενώ, όταν ήθελαν να δείχνω ταλαιπωρημένη, περιέγραφαν τα μάτια μου με ένα κόκκινο μολύβι khôl. Ήταν λες και έκλαιγα για ώρες