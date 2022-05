Το Beauty Stars Fest επιστρέφει άκρως ανανεωμένο αναδεικνύοντας τα νέα πρόσωπα της ομορφιάς τώρα

Η ομορφιά είναι δύναμη, κοινότητα, αποδοχή. Δεν έχει κανόνες, δεν κρίνει, δεν λογαριάζει ηλικίες, εθνικότητες και φύλα. Είναι απεριόριστη, επειδή υπάρχουν τόσες ομορφιές όσες και οι άνθρωποι στον κόσμο. Αναγνωρίζοντας αυτό ως το μόνο "ορισμό" της ομορφιάς, το Beauty Stars Fest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ομορφιάς στην Ελλάδα, γυρίζει σελίδα και παρουσιάζει το τρίτο κεφάλαιο στο "beauty book" του που αγαπήθηκε από χιλιάδες influencers, it girls, brands, experts του χώρου, αλλά και αναγνώστριες των sites των Αττικών Εκδόσεων: Madame Figaro, MissBloom, Harper’s Bazaar, Shape, WomanToc, Yupiii.

Έχοντας ως βάση του το γυναικείο empowerment, την αισιοδοξία και την αγάπη για το μακιγιάζ, το skincare, το haircare και το wellness, το μεγαλύτερο διαδικτυακό φεστιβάλ ομορφιάς στην Ελλάδα επιστρέφει λοιπόν για τρίτη χρονιά με τέσσερις νέους ambassadors, που συμβολίζουν τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη στην έννοια της ομορφιάς, μεταφέροντας το μήνυμα του φετινού Beauty Stars Fest, "the new faces of beauty”.

The New Face(s) of Beauty | Meet the ambassadors

Αγάπη Μπρουκς

Ρομαντική και πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο, η Αγάπη Μπρουκς αποτελεί τρανή απόδειξη πως η ομορφιά δεν μπαίνει σε "καλούπια". Η πορεία της στο GNTM, αλλά και η μετέπειτα καριέρα της στο modeling αποδεικνύει πως, όπως λέει η ίδια, "η ομορφιά έχει χώρο για όλους".

Εβελίνα Νικόλιζα

Το juicy girl της παρέας, η Εβελίνα Νικόλιζα, είναι κάτι σαν τη μεγάλη αδερφή, που όλες θα θέλαμε να είχαμε στο πλάι μας μεγαλώνοντας. Λόγω της δουλειάς της μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, ξέρει πολλά μυστικά ομορφιάς, ενώ με ένα pep talk της μπορεί να σε κάνει να ξεχειλήσεις από αυτοπεποίθηση, ακριβώς όπως η ίδια.

Βασιλεία Βολανάκη

Η Βασιλεία Βολανάκη αντιπροσωπεύει το natural spectrum του φάσματος της ομορφιάς μετατρέποντας τα φυσικά, πλούσια φρύδια, τις φακίδες και τα σαρκώδη χείλη, που πολλές γυναίκες έχουν σαν ανασφάλεια, στα πιο εντυπωσιακά γνωρίσματα της εμφάνισής της.

Βασίλης Μίχας

Ο Βασίλης Μίχας θεωρεί οτιδήποτε το "καθώς πρέπει" βαρετό και δεν πιστεύει σε "κουτάκια". Αντίθετα, βλέπει πέρα από τα στερεότυπα και αγαπά τους ανθρώπους που εκφράζονται μέσα από το στιλ, το μακιγιάζ ή τα μαλλιά τους κάνοντας τις επιλογές, που τους ευχαριστούν, ανεξάρτητα από το φύλο τους. Τέτοιοι άντρες αξίζουν σίγουρα μια θέση στη νέα εποχή Beauty Stars Fest.

To φετινό Beauty Stars Fest είναι, όπως κατάλαβες, η χώρα των θαυμάτων, ένα μέρος μαγικό, όπου μπορείς να ανακαλύψεις την καλύτερη και την πιο όμορφη πλευρά του εαυτού σου. Mark you calendar, γιατί από τις 3 Μαΐου στο beautyfest.gr βρίσκεις νέες beauty ιδέες, από εξομολογήσεις ομορφιάς από αγαπημένους influencers και πολύτιμα Q&A με ειδικούς μέχρι beauty tips και tutorials μακιγιάζ και περιποίησης.