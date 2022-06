On The Go | Τα καλύτερα αντηλιακά σπρέι για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Το πλέον απαραίτητο προϊόν περιποίησης αυτή την εποχή δεν είναι άλλο από το αντηλιακό. Στην πραγματικότητα όμως, ακόμα κι αν το εφαρμόζετε το πρωί, δεν προστατεύετε επαρκώς την επιδερμίδα σας από τις ακτίνες UV. Εκεί είναι που ένα αντηλιακό σπρέι μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο.

Πόσο αντηλιακό θα πρέπει να εφαρμόζετε κάθε μέρα;

Προκειμένου να μπορεί να παρέχει επαρκή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB, θα πρέπει να εφαρμόζεται ποσότητα ίση με ένα κουταλάκι του γλυκού στο πρόσωπο και ποσότητα ίση με ένα σφηνάκι στο σώμα. Επιπλέον, θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο με τρεις ώρες -ή κάθε μία ώρα όταν κολυμπάτε-, έτσι ώστε η προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB να μην εξασθενεί.

Spay sunscreen to the rescue

Ένα αντηλιακό σπρέι είναι ιδανικό τόσο για εσάς που απεχθάνεστε την εφαρμογή των παραδοσιακών αντηλιακών, όσο και για εσάς που αναζητάτε έξυπνους και πρακτικούς τρόπους να ανανεώνετε το αντηλιακό σας μέσα στη μέρα. Η εφαρμογή του σε αυτή τη μορφή είναι γρήγορη κι εύκολη, ενώ μπορεί να γίνει τόσο on the go, όσο και πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το αλλοιώσει.

Μην ξεχνάτε την εφαρμογή του στο λαιμό, το ντεκολτέ και τα χέρια, όπου γίνονται πρώτα αισθητά τα σημάδια γήρανσης, αλλά και στα αφτιά, τα πέλματα και τα γόνατα, τα οποία καίγονται εύκολα.

Editor's Choice | Τα καλύτερα αντηλιακά σπρέι