True Beauty | Η Amanda Seyfried μιλά αποκλειστικά στο Harper’s Βazaar Greece για την ομορφιά, τις αξίες και τους στόχους της

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Amanda Seyfried ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στην ηλικία των 11 ετών, ενώ από τα 15 της χρόνια ασχολήθηκε με την υποκριτική. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες, με πιο γνωστές το "Mamma Mia!" και το "Les Misérables", ενώ το περιοδικό "Time" την ανακήρυξε έναν από τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο για το 2022. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι πρέσβειρα της Lancôme και, εκτός από την εκθαμβωτική ομορφιά και τη λαμπερή της επιδερμίδα, προάγει την αγάπη της για τα ζώα, τη φύση και την, όπως λέει και η ίδια, "less is more" προσωπική της προσέγγιση στη ζωή.

NICO BUSTOS FOR LANCÔME

H.B.: Είστε πρέσβειρα της Lancôme τα τελευταία δύο χρόνια. Ποια είναι η σχέση σας με τη μάρκα και τι έχει αλλάξει από το 2019;

A.S.: Τον πρώτο καιρό ήμουν λίγο φοβισμένη. Η Lancôme είναι μια θρυλική μάρκα που υπήρχε πάντα στη ζωή μου, οπότε το να γίνω πρέσβειρά της ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ήμουν ενθουσιασμένη αλλά ταυτόχρονα αναρωτιόμουν: "Συμφωνώ και αντιπροσωπεύω τα ιδανικά της μάρκας;". Αμέσως όμως κατάλαβα ότι πράγματι το κάνω και, μόλις υπέγραψα, περνούσα τον περισσότερο χρόνο μου με τα δημιουργικά στελέχη της μάρκας. Είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μου να βρίσκω κάτι με το οποίο μπορώ να συνδεθώ και να είναι αληθινό, γι’ αυτό και νιώθω υπερήφανη για τη συνεργασία μου με τη Lancôme. Οι γυναίκες αγοράζουν τα προϊόντα Lancôme επειδή έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη μάρκα και την εμπιστεύονται, καθώς γνωρίζουν ότι σέβεται τόσο τους καταναλωτές της όσο και το περιβάλλον.

H.B.: Διανύετε τα μέσα της δεκαετίας των 30. Πώς θα ορίζατε την ομορφιά σε αυτή την περίοδο της ζωής σας;

A.S.: Είναι πολύ περίεργο το πώς αλλάζει η αντίληψη για την ομορφιά στο πέρασμα του χρόνου. Όσο μεγαλώνω, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχω για το σώμα μου και νιώθω άνετα μέσα σε αυτό, καθώς μου έχει προσφέρει τόσο όμορφες στιγμές. Είμαι 36 και ακόμη πολύ δραστήρια, αναπνέω πιο σωστά και είμαι παρούσα στο τώρα, απολαμβάνω τη στιγμή. Υπάρχει τεράστια διαφορά στο πώς είμαι τώρα από το πώς ήμουν στα 22 ή στα 23. Η ομορφιά για μένα τώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συναισθηματική μου κατάσταση. Νιώθω όμορφη όταν δε βρίσκομαι σε σύγχυση, αφήνω πίσω τις αρνητικές σκέψεις και φιλτράρω τι αξίζει να κρατήσω και τι όχι. Γνωρίζοντας, πλέον, ποια είμαι και τι θέλω, κάνω διαφορετικές επιλογές για το σώμα μου και τη φροντίδα του από αυτές που έκανα πριν από μία δεκαετία. Σκέφτομαι λιγότερο και δρω περισσότερο.

NICO BUSTOS FOR LANCÔME Για το μακιγιάζ της Amanda Seyfried χρησιμοποιήθηκαν: η βάση Prep and Hydrate Primer, το μέικαπ Advanced Miracle Glow Foundation, το κονσίλερ Teint Idôle Ultra Wear Allover Concealer, το μέικαπ σε στικ Teint Idôle Ultra Makeup Stick, το ρουζ Blush Subtil, Blushing Trésor, η παλέτα με σκιές ματιών Hypnôse Palette, French Nude, η μάσκαρα Lash Idôle, το μολύβι φρυδιών Brow Define Pencil, Dark Brown, το μολύβι χειλιών Le Lip Liner No 387 Fraichelle και το κραγιόν Nude Essential No 300 Bite The Bullet, όλα της Lancôme.

H.B.: Η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την ομορφιά;

A.S.: Όταν έγινα μητέρα, συνειδητοποίησα τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος. Η μητέρα μου βιντεοσκόπησε και τις δύο γέννες μου και ακόμη τις βλέπω. Πρόσφατα είδα ξανά τη στιγμή της γέννησης του γιου μου και σκέφτηκα: "Ουάου! Είμαι εκπληκτική". Αυτή η στιγμή είναι σαν να απομακρύνει τις δυσκολίες όλων των προηγούμενων ετών και σκέψεις όπως το ότι θα προτιμούσαμε να ήμασταν κάπως αλλιώς από αυτό που είμαστε. Θυμάμαι όταν είδα ένα κορίτσι την περίοδο που ασχολούμουν με το μόντελινγκ και ήμουν 15 ή 16 χρονών. Τότε μου άρεσε να τρώω πολύ και είχα και παραπανίσιο εφηβικό λίπος. Η κοιλιά του κοριτσιού που παρατηρούσα ήταν τόσο επίπεδη και το πρώτο πράγμα που είπα στον εαυτό μου είναι: "Γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι; Πώς μπορώ να γίνω σαν κι εκείνη;". Αυτή η απελπισμένη φιλοδοξία είναι τόσο ανθυγιεινή. Αναρωτιέμαι αν όλοι πρέπει να βιώσουμε κάτι ανάλογο για να αποδεχτούμε στο τέλος τον εαυτό μας έτσι ακριβώς όπως είναι. Βιώνοντας λοιπόν όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές στο σώμα μου μέσω της μητρότητας, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο με τέτοιου είδους προβληματισμούς.

H.B.: Η Lancôme ιδρύθηκε πριν από 86 χρόνια και έχουν αλλάξει πολλά στον κόσμο από τότε. Πώς πιστεύετε ότι η μάρκα καταφέρνει να παραμένει συνδεδεμένη με τις γυναίκες του σήμερα;

A.S.: Το κατάφερε γιατί διοικείται από τη Françoise Lehmann, μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και πανέξυπνη γυναίκα. Η Françoise είναι πάντα παρούσα, γνωρίζει τι είναι σημαντικό και ξέρει πώς να προσεγγίσει τις γυναίκες. Επίσης, περιβάλλεται από ανθρώπους που γνωρίζουν εξίσου πώς να προσεγγίζουν τις γυναίκες και ότι το πιο σημαντικό είναι να παραμένουν σταθεροί στις αξίες τους. Έχουν επίγνωση του τρόπου που εξελίσσεται η βιομηχανία της ομορφιάς και παραμένουν στην κορυφή της διατηρώντας παράλληλα μια κλασική προσέγγιση. Ένα απλό παράδειγμα είναι πως, όταν αγόρασα για πρώτη φορά μια παλέτα για contouring, την άνοιξα και στον καθρέφτη είχε ακριβείς οδηγίες για το τέλειο περίγραμμα και τη σκίαση των χαρακτηριστικών. Ήξεραν, δηλαδή, αυτό που αναζητούσα τη στιγμή που το ήθελα.

NICO BUSTOS FOR LANCÔME Για το μακιγιάζ της Amanda Seyfried χρησιμοποιήθηκαν: η βάση μακιγιάζ Prep and Hydrate Primer, το μέικαπ Advanced Miracle Glow Foundation, το κονσίλερ Teint Idôle Ultra Wear Allover Concealer, το μέικαπ σε στικ Teint Idôle Ultra Makeup Stick, το ρουζ Blush Subtil στην απόχρωση Blushing Trésor, η μάσκαρα Lash Idôle και το λιπ γκλoς Juicy Tube No 02 Spring Fling, όλα της Lancôme.

H.B.: Ποια είναι η τυπική ρουτίνα ομορφιάς που ακολουθείτε;

A.S.: Πλένω δύο φορές την ημέρα το πρόσωπό μου και ενυδατώνω διπλά την επιδερμίδα μου. Πρώτα όταν είναι ακόμη νωπή μετά τον καθαρισμό και στη συνέχεια μόλις στεγνώσει. Από τη ρουτίνα μου δε λείπουν οι οροί Advanced Génifique και Renergie H.C.F. Triple Serum της Lancôme. Τους εφαρμόζω με αυτή τη σειρά με κινήσεις μασάζ. Κάνω απολέπιση στο σώμα και στην περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ με ένα σαπούνι σε μορφή μπάρας, απολεπίζω και τα χείλη μου και απλώνω βούτυρο καριτέ ώστε να είναι απαλά και λεία.

H.B.: Ποιες άλλες συνήθειες περιλαμβάνει η προσωπική σας φροντίδα;

A.S.: Θα μπορούσα να απαντήσω ότι κάνω διαλογισμό. Αλλά ειλικρινά αυτά που πραγματικά με ηρεμούν είναι η οργάνωση του χώρου μου και η γυμναστική. Σήμερα έκανα σχοινάκι όση ώρα περίμενα το μεγαλύτερo σε ηλικία άλογό μου να τελειώσει το πρωινό του και ένιωσα πολύ καλύτερα μόλις γύρισα σπίτι μετά από αυτό. Γνωρίζω πως οι ενδορφίνες που παράγει ο οργανισμός ακόμα και μετά από λίγα λεπτά άσκησης θα μου εξασφαλίσουν μια καλύτερη ημέρα. Μερικές φορές, όταν έχω χρόνο, ασκούμαι με βάρη για να τονώσω τους μυς μου, χωρίς όμως να στοχεύω σε έναν συγκεκριμένο σωματότυπο. Βέβαια και μόνο που κρατάω αγκαλιά τον γιο μου, τα χέρια μου είναι συνέχεια απασχολημένα και παράλληλα γυμνάζονται αρκετά. Επίσης, το να περνάω χρόνο με τα ζώα μου –να τα ταΐζω, να τα φροντίζω και να τους μιλάω– με ηρεμεί.

H.B.: Έχετε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα σας για την ψυχική σας υγεία. Θέλετε να μοιραστείτε κάποιες τεχνικές που σας έχουν βοηθήσει;

A.S.: Το να μιλάω σε κάποιον είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα. Ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα και πάντα συμβουλεύω: "Μιλήστε σε κάποιον". Μπορεί να μην είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, αλλά πάντα η συζήτηση με κάποιον σε κάνει να δεις τα πράγματα με διαφορετική οπτική και μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι πάσχω από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD). Λαμβάνω την απαραίτητη αγωγή και κάνω εβδομαδιαία θεραπεία. Τα βιβλία επίσης με βοηθούν πολύ. Ακούω πολλά audiobooks. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη επικοινωνία και η ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων βοηθούν στη διατήρηση της ψυχικής υγείας.

H.B.: Το αίσθημα της ευτυχίας και η διάδοσή της βρίσκεται στον πυρήνα της Lancôme. Τι σημαίνει ευτυχία για εσάς;

A.S.: Η ευτυχία είναι η διαύγεια. Να γνωρίζεις ποιος είσαι και τι ακριβώς θέλεις. Απλά να υπάρχεις, να αποδέχεσαι και να δίνεις αξία σε μικρά καθημερινά πράγματα και να πιστεύεις πως πάντα υπάρχει ελπίδα και εκτίμηση. Τις περισσότερες φορές χάνουμε αυτές τις στιγμές επειδή σκεφτόμαστε κάτι άλλο ή φοβόμαστε κάτι. Η ευτυχία μπορεί να είναι τόσο απλή, αρκεί να σκεφτούμε την άλλη όψη του ίδιου προβλήματος. Α, και να βλέπω τα παιδιά μου να παίζουν. Αυτό είναι ευτυχία!

*Για το μακιγιάζ της Amanda Seyfried χρησιμοποιήθηκαν: η βάση μακιγιάζ Prep and Hydrate Primer, το μέικαπ Advanced Miracle Glow Foundation, το κονσίλερ Teint Idôle Ultra Wear Allover Concealer, το μέικαπ σε στικ Teint Idôle Ultra Makeup Stick, το ρουζ Blush Subtil, Blushing Trésor, η παλέτα με σκιές ματιών Hypnôse Palette, French Nude, η μάσκαρα Lash Idôle, το μολύβι φρυδιών Brow Define Pencil, Dark Brown, το μολύβι χειλιών Le Lip Liner No 387 Fraichelle και το κραγιόν Nude Essential No 300 Bite The Bullet, όλα της Lancôme.