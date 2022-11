Πώς θα ανακτήσετε τη λάμψη της επιδερμίδας σας πριν τα Χριστούγεννα

Οι γιορτές είναι προ των πυλών και βασική σας ανάγκη είναι να δείχνει η επιδερμίδα σας στα καλύτερά της. Πως θα εξασφαλίσετε τη λαμπερή, σφριγηλή και ορατά πιο ανανεωμένη εικόνα της; Εντάξτε στη ρουτίνα της ομορφιάς σας τα πέντε ελιξίρια νέας γενιάς Precious Elixiris της Cinq Mondes. Με οργανικές συνθέσεις και φυσικά συστατικά αποτελούν την πιο πρόσφατη καινοτομία στον τομέα του slow beauty ενώ καλύπτουν κάθε ανάγκη της επιδερμίδας σας για λάμψη, θρέψη, σφριγηλότητα, καταπραϋντική δράση και αποτοξίνωση. Αποτελούν ιδανική επιλογή για κάθε τύπο επιδερμίδας καθώς διαθέτουν ανάλαφρη, απολαυστική υφή ενώ χάρη στα βοτανικά έλαια πλούσια σε ωμέγα λιπαρά οξέα και τα δραστικά συστατικά που περιέχουν προσφέρουν ένα αποτελεσματικό κοκτέιλ περιποίησης που δρα στην "καρδιά" των κυττάρων μεταφέροντάς τους άμεσα τα πιο πολύτιμα οφέλη και δίνοντας έμφαση στην ομοιόσταση του δερματικού συστήματος επαναφέροντας την ισορροπία του. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε καθημερινά, πρωί ή και βράδυ, είτε ως κανονικό βήμα του skincare σας είτε ως μια εντατική θεραπεία για ιδιαίτερες περιστάσεις όπως αλλαγή εποχής, περιόδους με έντονο στρες αλλά και τις ημέρες που θέλετε ορατή αναζωογόνηση όπως την περίοδο των γιορτών.

Για να αντιμετωπίσετε τις ρυτίδες και την έλλειψη σφριγηλότητας επιλέξτε το Plumping Precious Elixir με εκχύλισμα από τριαντάφυλλο Δαμασκού και έλαια ginseng και φραγκοστάφυλου.

Όσες έχετε θαμπή όψη επενδύστε στο Radiance Precious Elixir το οποίο ενισχύει έως και 90% τη λάμψη της επιδερμίδας χάρη στα έλαια από φουντούκι kemiri και παπάγιας, αλλά και το βιολογικό απολεπιστικό ρετινοειδές σύμπλοκο που περιέχει, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.

Οι ξηρές επιδερμίδες θα λατρέψετε το Nourishing Precious Elixir με ceramide-booster και έλαια αργκάν και κάρθαμου.

Tο απόλυτο ελιξήριο για το λιπαρό δέρμα δεν είναι άλλο από το Purifying Precious Elixir με έλαιο μαύρου κύμινου και φυτοφαινόλες που εξισορροπεί την έκκριση σμήγματος.

Τέλος, το Soothing Precious Elixir με βισαβολόλη και έλαια καμέλιας και λιναρόσπορου καταπραΰνει και με μειώνει άμεσα τους ερεθισμούς της ευαίσθητης επιδερμίδας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα μπουκάλια τους είναι φτιαγμένα από ανακυκλώσιμο γυαλί, ενώ διαθέτουν μετρητή ακριβείας για να εφαρμόζετε την ιδανική ποσότητα. Απλά πιέστε το τέσσερις φορές και θα έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα!

Ένα ακόμα μυστικό ομορφιάς που προσφέρει άμεση αναζωογόνηση και αναπλήρωση όγκου πριν από μια λαμπερή εμφάνιση που θέλετε να εντυπωσιάσετε είναι η μάσκα Express Recovery Biocellulose Mask. Αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας των Cinq Mondes Spa, βασίζεται στα πρότυπα των Ιαπωνικών τελετουργιών ομορφιάς, συνδυάζοντας τη φυσικότητα με ένα άμεσο και μεγάλης διάρκειας αποτέλεσμα ανόρθωσης. Με 94% συστατικά φυτικής προέλευσης (υπολογισμένο με βάση το πρότυπο ISO 16128) και εξαιρετικά λεπτή υφή που λειτουργεί ως "δεύτερο δέρμα", παρέχει τη συμπυκνωμένη αποτελεσματικότητα ενός ορού σε ένα μόνο βήμα και χαρίζει το ίδιο εφέ με έναν καλό ύπνο! Το φύλλο της μάσκας, φτιαγμένο από μικροΐνες που προέρχονται από τη βιοζύμωση του νερού καρύδας και είναι χίλιες φορές λεπτότερες από ένα μεταξωτό νήμα, είναι εμποτισμένο με τη γενναιόδωρη ποσότητα των 15 ml ενεργών συστατικών, όπως υαλουρονικό οξύ για βαθιά ενυδάτωση και λείανση, νιασιναμίδη για λάμψη, γλυκίνη που αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και αλόη με καταπραϋντικές, ενυδατικές ιδιότητες.

Η απίστευτα λεπτή υφή της μάσκας καλύπτει το περίγραμμα του προσώπου, χωρίς να γλιστράει και καθιστά ακόμα πιο απολαυστική τη χρήση της. Εφαρμόστε την πρωί ή βράδυ για να απομακρύνετε τα σημάδια κούρασης ή κάθε 3 με 4 ημέρες ως μία εξαιρετικά αποτελεσματική αντιγηραντική θεραπεία.

Εκτός από τα εξαιρετικά, clean προϊόντα ομορφιάς που αξίζει να έχετε στο "οπλοστάσιο" της ομορφιάς σας η Cinq Mondes διαθέτει και τις πιο όμορφες ιδέες δώρων για τα φετινά Χριστούγεννα. Το advent calendar, Constellation Calender που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη μάρκα Hipanema και διαθέτει εννιά best sellers προϊόντα περιποίησης: τη λοσιόν χημικής απολέπισης Phyto-Peeling Lotion (30 ml), το balm καθαρισμού και ντεμακιγιάζ Flowers Cleansing Balm (20 ml), τη μάσκα αποτοξίνωσης Kaolin & Flowers mask (20 ml), την κρέμα θρέψης Intense Comfort Cream (15 ml), το αφρόλουτρο και τζελ απολέπισης σώματος Papaya Puree (30 ml), το ενυδατικό balm σώματος Three Ayurvedic Oils Body Balm (30 ml), τον ορό αντιγήρανσης Gétô Suprême The Serum (1,5 ml), την αντιγηραντική κρέμα Gétô Suprême The Cream (2 ml) και την κρέμα ματιών και χειλιών Gétô Suprême The Eye and Lip Contour (1 ml) καθώς επίσης και ένα κομψό βραχιόλι από ορείχαλκο επιμεταλλωμένο με χρυσό 18 καρατίων 0,5 micron και μαργαριτάρια όνυχα που δεν πρέπει να χάσετε.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα Cinq Mondes στο e-shop orloffbeauty.gr και στα Orloff Day Spa Life Gallery, Εκάλη και Orloff Day Spa Theoxenia Palace, Κηφισιά. Instagram: @cinqmondes_greece και facebook: www.facebook.com/cinqmondesgreece/