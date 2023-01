Το αγαπημένο άρωμα της Sydney Sweeney είναι ένα φλοράλ όνειρο

Η Sydney Sweeney έχει καταφέρει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Hollywood. Κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση με τον ρόλο της Cassie Howard στη δραματική σειρά EUPHORIA του HBO, ενώ το 2022 τιμήθηκε με τον τίτλο του "Φαινόμενου" στην TIME100 NextList. Σήμερα μπορεί να προσθέσει ένα ακόμα τίτλο στο βιογραφικό της, εκείνο του νέου προσώπου των αρωμάτων MY WAY του οίκου Giorgio Armani beauty.

"Διαθέτει αποφασιστικότητα και ταλέντο και είναι μία από τις πιο εύπλαστες νεαρές ηθοποιούς του σήμερα, ενώ έχει μια ενέργεια που μαγνητίζει. Αυτά της τα χαρακτηριστικά την καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για να ενσαρκώσει το πνεύμα και το μήνυμα του MYWAY: μία ελεύθερη και ταυτόχρονα βαθιά ιδέα της θηλυκότητας", είπε ο Giorgio Armani. H Sydney Sweeney πρόσθεσε: " Το MY WAY είναι ένα φρέσκο άρωμα που αντιπροσωπεύει τόσα πολλά από τον εαυτό μου, που μπορώ να μοιραστώ με τον υπόλοιπο κόσμο."

Η νέα καμπάνια του MY WAY φέρει την υπογραφή του Ιταλού φωτογράφου Dario Catellani και του Γερμανού σκηνοθέτη Jonas Lindstroem κι ενσαρκώνει ένα νέο όραμα για τη θηλυκότητα, που είναι ταυτόχρονα βαθύ και πνευματικό ενώ υμνεί και την ελευθερία.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της νέας πρέσβειρας του MY WAY, ο Giorgio Armani συστήνει και το νέο MY WAY PARFUM, μία νέα προσθήκη στα αρώματα MY WAY. Αυτό το φλοράλ ξυλώδες άρωμα χαρακτηρίζεται από την αντίθεση που δημιουργείται από τη φωτεινή ηλιόλουστη Τουμπερόζα και τη μεγαλειώδη μπλε Ίριδα pallida. Το μπουκάλι του νέου MY WAY PARFUM αντανακλά την ένταση και την ακτινοβολία του αρώματος, καθώς έχει δημιουργηθεί σε τόνους που ξεκινούν από το σκούρο μπλε στη βάση μέχρι το φωτεινό ροζ στο λαιμό. Πιστό στη δέσμευση του οίκου Giorgio Armani Beautyγια βιωσιμότητα, το μπουκάλι του MY WAY PARFUM, όπως και όλα των αρωμάτων MY WAY, είναι refillable.