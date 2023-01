Made in Asia | 3 τελετουργικά ομορφιάς που κάνουν τις Ασιάτισσες να μοιάζουν σαν να μην τις αγγίζει ο χρόνος

Το "τελετουργικό 10 βημάτων" που υποτίθεται ότι ακολουθούν ευλαβικά οι Ασιάτισσες και το οποίο αποτέλεσε τάση στο δυτικό κόσμο πριν από μερικά χρόνια είναι πλέον γνωστό ότι ήταν κόλπο των marketeers για να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων περιποίησης. Αυτό όμως που είναι όντως αλήθεια είναι το πόσο πολύ νοιάζονται για την επιδερμίδα τους οι Ασιάτισσες με αποτέλεσμα να δείχνουν "αιώνια νέες". Ακολουθούν τα τρία τελετουργικά ομορφιάς, συμπεριλαμβανομένου του viral gua sha massage, που όντως ακολουθούν κι αξίζει να εντάξετε κι εσείς στη ρουτίνα σας:

Double Cleansing

Το τελετουργικό του διπλού καθαρισμού ξεκίνησε τον 14ο αιώνα από τις γκέισες. Το μακιγιάζ τους ήταν τόσο "βαρύ" που το κοινό σαπούνι δεν μπορούσε να το αφαιρέσει. Ξεκίνησαν λοιπόν να εφαρμόζουν πρώτα λάδι στο πρόσωπό τους, έτσι ώστε να διαλύεται το μακιγιάζ, πριν την αφαίρεσή του με το σαπούνι.

Σήμερα ο διπλός καθαρισμός αποτελεί μέρος της καθημερινής βραδινής ρουτίνας πολλών γυναικών του δυτικού κόσμου. Για να τον υιοθετήσετε, ξεκινήστε πλένοντας το πρόσωπό σας με ένα cleansing oil ή balm. Στη συνέχεια, αφού ξεπλύνετε το πρόσωπό σας, προχωρήστε στην εφαρμογή ενός καθαριστικού σε μορφή τζελ ή αφρού. 'Ετσι θα μπορείτε να είστε σίγουρη ότι η επιδερμίδα σας είναι πλήρως απαλλαγμένη από υπολείμματα μακιγιάζ, ρύπων και αντηλιακού, έτοιμη να δεχτεί τα προϊόντα περιποίησης της ρουτίνας σας.

Gua Sha

H ιστορία του gua sha ξεκινά στην Κίνα της Λίθινης Εποχής και έχει τις ρίζες της στην φιλοσοφία ότι το wellness και η ομορφιά είναι ταυτόσημα. Το "gua" στο gua sha σημαίνει "τραβάω" ή "ξύνω" και το "sha" σημαίνει "πετέχειες" (στρογγυλά, σαν κεφαλάκια καρφίτσας, σημεία που προκαλούνται λόγω επιφανειακής αιμορραγίας μέσα στο δέρμα).

Αν και η original εκδοχή του μασάζ με gua sha είναι αρκετά επίπονη, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εν λόγω εργαλείο από νεφρίτη, χαλαζία ή ακόμα και ανοξείδωτο χάλυβα για να κάνετε μασάζ στο πρόσωπό σας μετά την εφαρμογή του ενυδατικού ελαίου προκειμένου να μειώσετε το οίδημα, να βοηθήσετε με τη λεμφική αποστράγγιση και να κάνετε πιο έντονες τις γωνίες του προσώπου σας.

Hair Oiling

Μπορεί η περιποίηση του τριχωτού με ενυδατικά έλαια να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στην ομορφιά για φέτος, ωστόσο στην πραγματικότητα αποτελεί αγιουβερδική πρακτική, που χρονολογείται από το 600 π.Χ. Το λεγόμενο champi είναι το τελετουργικό μασάζ του τριχωτού με έλαια πριν το λούσιμο, με στόχο την ενυδάτωση της επιδερμίδας, την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος και κατά συνέπεια την ενθάρρυνση της ανάπτυξης υγιών και λαμπερών μαλλιών.

Did you know? Για τις Ινδές, το champi αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να πουν τα νέα τους και να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, καθώς τείνουν να κάνουν μασάζ στο τριχωτό η μία στην άλλη.

Bonus

Αν και δεν πρόκειται για κάποιο είδος τελετουργικού, αξίζει να σημειωθεί πως για τις Ασιάτισσες η προστασία της επιδερμίδας τους από τον ήλιο είναι εξαιρετικά σημαντική. Η πρωινή ρουτίνα τους, τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι, ολοκληρώνεται πάντα με την εφαρμογή ενός αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας, κάτι που εξηγεί γιατί τα K-beauty brands έχουν μερικά από τα πιο καινοτόμα αντηλιακά.

Οι Ασιάτισσες και κυρίως εκείνες μεγαλύτερες ηλικίας, πηγαίνουν την προστασία της επιδερμίδας τους ένα βήμα παρακάτω, φορώντας καπέλα ή κρατώντας μία ομπρέλα για τον ήλιο, ενώ όλες συμφωνούν πως η ηλιοθεραπεία το καλοκαίρι είναι περισσότερο επιβλαβής απ' όσο ευεργετική.