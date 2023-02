Η Jeanne Damas αποκαλύτπει το μυστικό πίσω από την αψεγάδιαστη επιδερμίδα των Γαλλίδων

Η online ιστορία της Jeanne Damas ξεκινά αρκετά χρόνια πριν όταν αποφάσισε να δημιουργήσει προφίλ στο Tumblr. Εκεί μοιραζόταν φωτογραφίες από τους φίλους , τη καθημερινή ζωή αλλά και το προσωπικό στιλ της. Η γαλλική φινέτσα και η κομψή αισθητική της κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας με το προφίλ της να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2016, κι αφού είχε "χτίσει" ένα εξίσου δημοφιλές προφίλ στο Instagram, το οποίο σήμερα μετρά 1.500.000 εκατομμύριο followers, ίδρυσε το δικό της fashion brand ονόματι Rouje, το οποίο γρήγορα έγινε το απόλυτο place to be για αξεσουάρ και ρούχα με ρετρό, γαλλική αισθητική.

Ύστερα από μια ξεκάθαρα επιτυχημένη πορεία στα social media, αλλά και τις επιχειρήσεις, η Jeanne Damas αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές της και στο χώρο της ομορφιάς, λανσάροντας το beauty brand της, The Rouje Beauté, το οποίο επαναλανσαρίστηκε τον Απρίλιο του 2022 με το όνομα Les Filles en Rouje. Τώρα στην γκάμα του έρχονται να προστεθούν και τα πρώτα προϊόντα περιποίησης προσώπου.

Όπως λέει η ίδια, δεν βάφεται πολύ. Αντίθετα, επικεντρώνει την προσοχή της στο skincare. Μπορεί σήμερα να μοιάζει πως έχει μια αψεγάδιαστη επιδερμίδα, ωστόσο αυτή δεν ήταν η πραγματικότητα που βίωνε πριν μερικά χρόνια. Όπως αποκάλυψε, πέρασε μια αρκετά δύσκολη περίοδο, όταν σταμάτησε να παίρνει αντισυλληπτικά και εμφάνισε για πρώτη φορά ορμονική ακμή. Έτσι ξεκίνησε να ψάχνει προϊόντα, που θα βοηθήσουν την επιδερμίδα της να "καθαρίσει" και πολύ γρήγορα κατάλαβε πως όσο περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιούσε, τόσο χειρότερο γινόταν το δέρμα της.

Αποφάσισε λοιπόν να υιοθετήσει μια μίνιμαλ ρουτίνα περιποίησης, η οποία της χάρισε τα καλύτερα αποτελέσματα, κι από την οποία εμπνεύστηκε η skincare σειρά με την υπογραφή της. Όπως λέει η ίδια, το μότο "less is more" ταιριάζει τέλεια όχι μόνο στο στιλ της, αλλά και στην περιποίηση της επιδερμίδας της. "Με αυτή τη σειρά ήθελα να επιστρέψω στις βασικές αρχές του skincare, χωρίς περίπλοκες ρουτίνες και μεγάλες λίστες με τρελά συστατικά, αλλά με εξαιρετικά αποτελεσματικά προϊόντα, που θα αφήνουν την επιδερμίδα υγιή, καθαρή και λαμπερή", λέει η ίδια.



Τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρουτίνα της; Καθαρισμό και ενυδάτωση. Το πρώτο λανσάρισμα του brand περιλαμβάνει τέσσερα vegan προϊόντα, ένα καθαριστικό, μία ενυδατική κρέμα, ένα έλαιο κι ένα gua sha, όλα κατασκευασμένα στη Γαλλία, ιδανικά για όλους τους τύπους επιδερμίδας, με στόχο την επανόρθωση και τη θρέψη της και την αποκάλυψη της πιο λαμπερής και νεανικής όψης της.