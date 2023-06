Bikini body | Ενυδατωμένη και σφιχτή επιδερμίδα μέσα σε μόλις 10 μέρες

Το περιβόητο "bikini body" είναι αυτό που επιδιώκουν οι περισσότερες γυναίκες λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού και των διακοπών, ξεκινώντας σιγά σιγά όλες τις διαδικασίες για να φροντίσουν το σώμα τους, με ό, τι αυτό συνεπάγεται. Και η φροντίδα του σώματος δεν εμπεριέχει (απαραιτήτως) δίαιτες, ειδικές διατροφές και γυμναστική για απώλεια κιλών, μιας και κάθε σωματότυπος είναι όμορφος, όπως κι αν είναι, αρκεί να σε κάνει να νιώθεις και σένα όμορφα και άνετα. Το ζητούμενο εν προκειμένω είναι να περιποιηθείτε το σώμα σας με τέτοιον τρόπο που θα αναδείξει τα καλύτερα σημεία σας, θα χαρίσει λάμψη και θρέψη στην επιδερμίδα σας αλλά και θα σας κάνει να νιώσετε αυτοπεποίθηση. Εάν ανήκετε στην παραπάνω κατηγορία και ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς ακριβώς θα το κάνετε σωστά, διαβάζετε το σωστό κείμενο.

Για αρχή, αυτό που χρειάζεται η επιδερμίδα μας είναι βαθιά θρέψη και ενυδάτωση, δύο καταστάσεις που θα τη βοηθήσουν να παραμείνει λεία και απαλή ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες. Η Φωτεινή Τράκα, ένα από τα πιο "φρέσκα" κορίτσια στον χώρο της μόδας αυτή τη στιγμή, μάς αποκάλυψε πώς ακριβώς φροντίζει το σώμα της καθημερινά, κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση.

Αρχικά, ακολουθεί πιστά τον κανόνα της ενυδάτωσης και θρέψης που προαναφέραμε, μιας και γνωρίζει καλά τα οφέλη μιας καλά ενυδατωμένης επιδερμίδας. Κάθε πρωί λοιπόν, αφού ξυπνήσει και λίγο μετά το ντουζ, δεν ξεχνά να εφαρμόσει τη Body Lotion σύσφιξης Q10 Plus Vitamin C, τη λοσιόν σύσφιξης της NIVEA που είναι πλούσια σε δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά: Q10 και βιταμίνη C. Η ενισχυμένη τους σύνθεση συσφίγγει την επιδερμίδα και βελτιώνει την ελαστικότητά της σε μόλις 10 ημέρες, ενώ παράλληλα προσφέρει 48ωρη ενυδάτωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο missbloom.gr