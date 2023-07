Undressed | 5 αρώματα που αποπνέουν την αίσθηση του γυμνού δέρματος

This is Her! Undressed Eau de Parfum, Zadig & Voltaire

Το άρωμα This is Her! Undressed προσφέρει μια οικεία, αισθησιακή και προσωπική εμπειρία. α αισθησιακά και ηλιόλουστα άνθη πορτοκαλιάς και οι τόνοι ylang-ylang συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα χαρακτηριστικό άρωμα που ενισχύεται από νότες σανταλόξυλου. Οι νότες τζίντζερ προσφέρουν μια έκρηξη φωτεινότητας που υπογραμμίζεται ευχάριστα από μια εθιστική «αλμυρή συμφωνία».