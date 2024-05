Τα αντηλιακά προσώπου και σώματος που δεν γίνεται να λείπουν από το νεσεσέρ σας φέτος

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμηθείς να φορέσεις λίγο πριν βγεις από το σπίτι σου; Το αντηλιακό, θα σου πούμε εμείς ως beauty editors, μιας και ο ήλιος είναι τόσο δυνατός τα τελευταία χρόνια που πλέον δεν αστειεύεται. Και δεν μιλάμε μόνο για τις καλοκαιρινές διακοπές ή τα σύντομα τριημεράκια που ανυπομονούμε να έρθουν - αναφερόμαστε και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που ναι μεν δεν έχουν πιάσει οι μεγάλες ζέστες, ο ήλιος ωστόσο είναι το ίδιο δυνατός και επηρεάζει εξίσου την επιδερμίδα μας.

Η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη all year round - αλλά αυτό ελπίζουμε ότι το γνωρίζεις ήδη, μιας και οι δερματολόγοι επιμένουν να μας το θυμίζουν σε κάθε ευκαιρία. Γι΄αυτό και είναι απαραίτητο να κάνεις την αναζήτησή σου ως προς το ποια αντηλιακά είναι τα καταλληλότερα για σένα, αφού η ανάγκη προστασίας από τον ήλιο είναι επιτακτική και πρέπει να τηρείται ανελλιπώς καθημερινά σε πρόσωπο και σώμα, ακόμα και στην πόλη - πόσο μάλλον στο νησί ή στην παραλία!

Εμείς θα σου προτείνουμε τα καινούργια αντηλιακά της Bioderma, που λατρεύει και η Ελένη Βουλγαράκη, έχοντάς τα πάντα μαζί της για συνεχή, on the go, ανανέωση. Η απολαυστική τους υφή, η εύκολη εφαρμογή τους καθώς και η αποτελεσματική προστασία που παρέχουν, τα καθιστούν τα πιο χρήσιμα προϊόντα του νεσεσέρ σου. Η ολοκληρωμένη σειρά Photoderm, περιέχει αντηλιακά προϊόντα αλλά και after sun για ολοκληρωμένη προστασία και ενυδάτωση ενώ οι συνθέσεις τους βασίζονται στην εξής θεώρηση: "Αντί να υπερφορτώνουμε το δέρμα με φίλτρα, είναι καλύτερο να βελτιώσουμε την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του, απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις του ήλιου".

Μερικά σημαντικά στοιχεία για την ολοκληρωμένη αντηλιακή σειρά Photoderm από την Bioderma

Τα προϊόντα Photoderm έχουν όλα δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30 SPF, που εμποδίζει το 97% των ακτίνων UVB. Ωστόσο, μόνο τα φίλτρα δεν είναι αρκετά. Άλλωστε, ακόμα και το πολύ υψηλό SPF επιτρέπει τη διείσδυση ενός μικρού ποσοστού ακτίνων UV. Γι’ αυτό το λόγο το τμήμα ερευνών της NAOS ανέπτυξε την Sun Active Defense Patent που βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς Photoderm. Παρέχει διπλή προστασία στο δέρμα: φυσική προστασία, με ακριβώς τη σωστή ποσότητα μη αμφιλεγόμενων φίλτρων UV και βιολογική προστασία (εκτοΐνη + μαννιτόλη) για να συμβάλλει στον περιορισμό των επιδράσεων των ακτίνων UV στα κύτταρα (επίδραση στο οξειδωτικό στρες, μειωμένες ανοσολογικές άμυνες του δέρματος και βλάβη του DNA).

Δείτε περισσότερα στο missbloom.gr