Ο οίκος Bottega Veneta λανσάρει την πρώτη του συλλογή αρωμάτων

Αυτό το φθινόπωρο, ο οίκος Bottega Veneta παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή αρωμάτων υπό τη Δημιουργική Διεύθυνση του Matthieu Blazy. Με τις ρίζες της στην κληρονομιά του fashion house, η συλλογή είναι εμπνευσμένη από την πόλη καταγωγής του, την Βενετία, καθώς και από τη χαρακτηριστική δερμάτινη "πλέξη" του οίκου, το Intrecciato.

Κοιτάζοντας τη μακρόχρονη ιστορία της Βενετίας ως κόμβου διαπολιτισμικού εμπορίου και συναντήσεων, ο Blazy σχεδίασε καθένα από τα πέντε αρώματα της συλλογής ως μια συνάντηση συστατικών από διαφορετικές χώρες και ηπείρους. Ακριβώς όπως η Βενετία γεφύρωσε επιρροές από τον Βορρά και τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση, αυτό το οσφρητικό Intrecciato αφηγείται μια παγκόσμια ιστορία, συνδυάζοντας 100% αποστάγματα φυσικής προέλευσης από διάφορες γωνιές του πλανήτη σε επιβλητικά αρώματα που αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις και διεγείρουν τη φαντασία.

Ζεστό σαν τον ήλιο της Μεσογείου, το Colpo di Sole "παντρεύει" τις ήρεμες νότες του ελαίου Γαλλικής Αγγελικής με το αισθησιακό absolute ανθών πορτοκαλιάς από το Μαρόκο. Φρέσκο ​​και κομψό, το Come with Me συνδυάζει το αναζωογονητικό ιταλικό περγαμόντο με την πουδρένια βιολέτα. Το Acqua Sale συνδυάζει το απόλυτο ξυλώδες λάβδανο από την Ισπανία με το έλαιο αρκεύθου της Μακεδονίας, πετυχαίνοντας ένα αρωματικό αποτέλεσμα που θυμίζει την εσάνς του θαλασσινού νερού στο δέρμα. Εκλεπτυσμένο και σαγηνευτικό, το Déjà Minuit "υφαίνει" το γεράνι από τη Μαδαγασκάρη με το μπαχαρικό του κάρδαμου της Γουατεμάλας. Το Alchemie "παντρεύει" το βραζιλιάνικο ροζ πιπέρι με πολύτιμο μύρο από τη Σομαλία σε μια συνάντηση συναρπαστική και πολυτελή.

Τα μπουκάλια των αρωμάτων της συλλογής χαρακτηρίζονται από ένα εξαιρετικό επίπεδο χειροτεχνίας και ευχάριστης αφής. Δεν πρόκειται για απλά μπουκάλια, αλλά για μια περαιτέρω ενσάρκωση της περιοχής του Βένετο και της μοναδικής βιοτεχνικής κληρονομιάς του οίκου.

Ρευστό και κυματιστό, το ημιδιαφανές γυάλινο μπουκάλι γνέφει προς το περιβάλλον της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, καθώς και τα ελαστικά δερμάτινα σχήματα που έκαναν αρχικά τον οίκο να ξεχωρίζει. Κυματίζοντας σαν νερό, αυτή η οργανική μορφή είναι μια ομαλή, αισθησιακή παρουσία στο χέρι, τονίζοντας για άλλη μια φορά την εμπειρία της αφής όσο και της όσφρησης.

Χάρη σε μια καινοτόμο και εξατομικευμένη διαδικασία, ο σχεδιασμός αναδημιουργεί την αισθητική του φυσητού γυαλιού με ευδιάκριτες φυσαλίδες αέρα σε κάθε μπουκάλι. Αυτό το καινοτόμο εφέ αποτίει φόρο τιμής στη μακραίωνη παράδοση του φυσήματος γυαλιού Murano. Τυπικά θεωρούμενες ατέλειες, ο Blazy εδώ κάνει τις φυσαλίδες αέρα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αρωμάτων του, δημιουργώντας μια σειρά από πραγματικά ξεχωριστά και μοναδικά μπουκάλια.

Kάθε μπουκάλι κάθεται σε μια βάση από πράσινο μάρμαρο Verde Saint Denis. Ανεβάζοντας κυριολεκτικά το μπουκάλι πέρα ​​από τη λειτουργία του, αυτή η μινιατούρα πλίνθου θυμίζει επίσης τους μαρμάρινους τοίχους, το δάπεδο και τις προσόψεις της βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής.

Σε μια παιχνιδιάρικη αναστροφή αυτής της ίδιας αρχιτεκτονικής, το γλυπτό ξύλινο καπάκι του μπουκαλιού με διαφορετικό χρώμα για κάθε άρωμα, γνέφει στα θεμέλια των βενετσιάνικων παλατιών που υψώνουν τα μαρμάρινα αντικατοπτρίσματα τους από το νερό σε βαθιά ξύλινα "πόδια". Αξίζει να σημειωθεί ότι το μπουκάλι είναι επαναγεμιζόμενο, με 0% πλαστικό και βιώσιμα υλικά σε κάθε στοιχείο του σχεδιασμού.